國安法五周年｜油尖旺區舉辦講座展覽　曾鈺成談校園國家安全教育

油尖旺區團體今天（29日）在尖沙咀街坊福利會禮堂舉行國安法五周年講座、攤位遊戲、展覽及表演，出席的包括立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成，分享在學校推行國家安全教育，以及總體國家安全觀。同場的油尖旺民政事務專員余健強表示，經歷了2019年的風波，國安法之後公布實施讓 香港更穩定繁榮，期望安居樂業的環境，讓油尖旺區經濟能加強提振。



6月29日，油尖旺區團體舉行「慶祝香港特區成立28周年暨《香港國安法》五周年安居樂業同樂日」。（大會提供）

「慶祝香港特區成立28周年暨《香港國安法》五周年安居樂業同樂日」主辦的團體包括油尖旺區關愛隊、油尖旺關愛發展基金、油尖旺區各界慶典委員會及油尖旺家長學院，協辦的包括九龍社團聯會油尖旺地區委員會、油尖旺社團聯會、油尖旺愛心慈善基金、油尖旺區校長會、油尖旺家長教師會聯會以及九龍西區各界協會。

6月29日，油尖旺區團體舉行「慶祝香港特區成立28周年暨《香港國安法》五周年安居樂業同樂日」。（大會提供）

現場設置多個國安遊戲攤位，以輕鬆有趣方式了解及熟悉國安法，並有專題講座希望從家庭教育層面培養下一代對國家安全的認知，指導家長以適當方式向子女傳遞正確的國安意識，配合學校的國安教育，以「家校合作」模式，希望能讓家長成為「國安價值觀」的傳遞者。

油尖旺區各界慶典委員會主席陳麗芳致辭時表示，關愛隊的工作體現油尖旺區各界的團結和互助精神，鼓勵更多社區力量參與，共同建設關愛共融的油尖旺。主辦單位希望更廣泛地推廣國家安全，提升區內街坊愛國愛港情懷，加上市民對國家安全及法治的認識，增強社區凝聚力。