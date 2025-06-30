回歸28周年｜紅館舉行慶祝晚會　李家超：迎新任務推動演唱會經濟

香港各界慶典委員會今（6月30日）晚在紅磡體育館舉辦「星耀紫荊慶回歸」晚會，行政長官李家超與多名中央駐港機構負責人出席。李家超致辭時表示，香港亞洲盛事之都，辦盛事必須有好場地，隨着啟德體育園開幕，紅館也將迎來新任務，定位改為演唱會優先，有助香港發展經濟。



李家超：香港經濟重拾動能 社會民生煥發生機

李家超表示，今日是香港國安法公布實施五周年的歷史時刻，香港正邁向由治及興，經濟發展重拾動能，社會民生煥發新機，在國際舞台上光芒四射。

香港各界慶祝回歸28周年晚會在紅館舉行，行政長官李家超致辭。（政府新聞處）

李家超又指出，香港薈萃中西文化，國際會議、藝術展覽、文化表演、體育競技等活動終年不斷，政府亦不斷努力，為各種活動提供更完善的硬件配套。他提到今晚舉辦晚會的紅館自1983年啟用以來一直為香港提供舉行體育活動、綜藝節目、流行音樂會和會議等的場地，是香港的地標建築，隨着啟德體育園落成啟用，紅館也將迎來新的任務。

我很高興，「紅館」即將迎來新的任務，定位將改為演唱會優先，為各種演唱會的主辦單位提供更多檔期，有助香港發展演唱會經濟，社會也普遍歡迎。 行政長官李家超

李家超形容，今天的晚會邀請了歌唱家、藝人、合唱團和舞蹈團表演，可以說是第一批唱響「紅館」新定位的代表，他感謝所有參與表演的單位和個人，一起唱好中華文化，唱好中國和香港故事。

香港各界慶祝回歸28周年晚會在紅館舉行，中聯辦主任周霽致辭。（港台視頻截圖）

周霽：香港要強化國安意識 共享安全發展紅利

出席晚會的中央駐港機構領導包括中聯辦主任周霽、中央駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港特派員公署特派員崔建春及駐港部隊副政治委員王兆兵。周霽致辭時表示，香港正處於開創新局面，實現新飛躍的關鍵期，需要奮發進取，趁勢而上。他呼籲社會各界攜手建設更美好的香港，築牢安全底線，堅決維護穩定發展的好環境。

周霽強調，香港當前穩定局面來之不易，必須倍加珍惜，要把維護國家安全貫徹「一國兩制」實踐的全過程，強化國安意識、落實法律制度、抓牢法治根基，堅定守護安定祥和的美麗家園，讓廣大市民和各國投資者共享安全發展的紅利。