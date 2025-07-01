回歸28周年｜中聯辦舉行升國旗儀式　新主任周霽首度參與

今日是香港回歸祖國28八周年紀念日，中聯辦在早上7時按慣例舉行升國旗儀式，5月底履新的周霽首度以中聯辦主任身份參與。



上午7時，周霽率領一眾中聯辦副主任及職員，在辦公大樓前參與升旗禮。升旗手護送國旗走向升旗台，在國歌聲中，五星紅旗冉冉升起，全體人員向國旗行注目禮，表達對祖國和香港的美好祝福。

7月1日早上，中聯辦舉行升國旗儀式，5月30日履新的周霽首度以中聯辦主任身份參與。（中聯辦）

周霽出席慶祝晚會 引《獅子山下》籲「抛開區分求共對」

周霽昨晚出席香港各界慶典委員會慶祝香港回歸祖國28周年晚會並致辭，他引用本港經典歌曲《獅子山下》歌詞指，把香港建設好是大家共同責任，只要「抛開區分求共對」，和衷共濟齊打拼，這個家一定會變得越來越好。

周霽表示，當前香港正處於開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。機遇當前，時不我待，要奮發進取、乘勢而上。他提出三點要求，一是築牢安全底線，堅決維護穩定發展的好環境，讓廣大市民和各國投資者共用安全發展的紅利。

7月1日早上，中聯辦舉行升國旗儀式，5月30日履新的周霽首度以中聯辦主任身份參與。（中聯辦）

二是發揮獨特優勢，全力拓展開放發展的新空間，推動香港深度對接國家發展戰略，加快融入國家發展大局，深化國際交往合作，全面提升香港的國際影響力、國際吸引力，在高水準開放中實現更好發展。

7月1日早上，中聯辦舉行升國旗儀式。（中聯辦）

三是銳意改革進取，深度釋放創新發展的新動能，順應時代潮流，聚焦市民需求，主動識變應變求變，轉變發展理念、持續改革創新，充分釋放全社會蘊藏的巨大潛能，因地制宜培植新質生產力，加速推動經濟轉型升級，以破局攻堅的智慧為香港發展擴容賦能。