01獨家：副醫衞局長換人　土耳其救災醫生范婉雯料接任

消息指，醫務衞生局副局長李夏茵將接任醫管局行政總裁，接替8月1日離任的高拔陞。《香港01》獲悉，醫衞局已覓得副局長接任人，由衞生署顧問醫生范婉雯出任的呼聲高。



范婉雯前年獲國家衞健委「全國援外醫療工作先進個人」表彰，表揚她及團隊代表衞生署參與香港特區救援隊，到土耳其地震災區支援前線救援，當時衞生署署長讚揚她是部門的驕傲和同事的楷模。



李夏茵。（黃浩謙攝）

消息：副醫衞局長李夏茵接任醫管局行政總裁

59歲的醫管局行政總裁高拔陞將於8月1日離任，醫管局早前展開招聘程序。《香港01》早前報道，盧寵茂的副手、醫務衞生局副局長李夏茵將接任醫管局行政總裁。

李夏茵現為問責官員，離職後需接受「前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會」的建議，才能擔任其他職務。根據程序，醫管局遴選委員會推薦的人選需獲醫管局大會通過，再交由行政長官批准任命。

衞生署主任顧問醫生（家庭醫學）范婉雯。（梁鵬威攝）

衞生署顧問醫生范婉雯 接任醫衞局副局長呼聲高

早前有傳醫衞局高級顧問樊敬文，是醫衞局副局長的人選，他曾任港大深圳醫院助理院長，與盧寵茂共事。

不過，《香港01》獲悉新醫衞局副局長其實另有接任人，衞生署顧問醫生（家庭醫學）范婉雯出任的呼聲高。一般人對范婉雯的印象，可能與近年政府參與國際救援工作有關，衞生署今年二月派出四人的醫護小隊參加特區政府組成的59人救援隊，到土耳其地震災區協助搜救，范婉雯是隊員之一。

香港派往土耳其救災的救援隊。（政府新聞處圖片）

范婉雯曾獲國家衞健委表彰土耳其救災 署長讚部門驕傲

范婉雯前年獲國家衞健委「全國援外醫療工作先進個人」表彰，表揚她及團隊代表衞生署參與香港特區救援隊，到土耳其地震災區支援前線救援，當時獲衞生署署長林文健讚揚她是部門的驕傲和同事的楷模。

即使在極端惡劣和危險的環境下，范婉雯醫生及其團隊表現出無畏無懼的專業服務精神，不眠不休24小時照顧特區政府救援隊的健康，受到國家肯定，部門實在與有榮焉。 衞生署署長林文健

范婉雯獲獎後曾表示十分感謝國家的嘉許，感到無限光榮，又對獲得特區政府和部門首長的信任和提名深感榮幸。她指，救援隊出發前只能掌握有限的資訊，須在短時間內準備合適藥物、急救護理用品、緊急醫療儀器及出外就診裝備等，所以今次獲得表彰實非個人榮耀，全仗團隊齊心協力方能迅速及有效率地完成準備。

衛生署顧問醫生范婉雯（右）當年身在土耳其地震災區搜救期間，接受香港傳媒視像訪問。（朱永倫攝）

政界認為副局長著重政治或公關技巧

當時范婉雯說今次的經驗豐富了她的專業生涯，並承諾定當珍惜榮譽，將相關經驗傳承下去，外界期待新崗位可以讓范婉雯發揮所長。有政界中人認為，副局長一職著重政治或公關技巧，不時要面對公眾或到立法會回應質詢；有政圈中人亦認為問責官員更重要是對外做好溝通，醫學界地位只是參考因素之一。