施政報告2025｜G19建議中小企減稅　謝偉銓：政府認為值得研究

立法會G19召集人謝偉銓今日（7月4日）率團與行政長官李家超會面，就《2025年施政報告》提交八大政策建議。謝偉銓會後透露，政府對大部分建議持開放態度，認為內容務實可行。他表示，未來將繼續與政府保持密切溝通，讓政府更加明白且「覺得我哋更加周到」。



G19為施政報告提八大措施

G19今日見特首李家超，為《2025年施政報告》提交八大建議措施，建議內容涵蓋多個政策範疇，包括提升政府管治效能、深化金融創新與跨境資金流動、鞏固香港國際航空樞紐地位、成立「刺激本地消費工作組」、推動創科發展與「留學經濟」、協助中小企拓展市場、加快北部都會區發展，以及制定全面人口策略吸引人才。

立法會G19就着今年施政報告提出八大建議。（王晉璇攝）

G19認為應協助中小企開拓海內外市場，包括優化融資擔保計劃，為中小企提供稅收優惠，協助受關稅戰及地緣政治影響的企業資金周轉。

金融三招：拓理財通、雙幣櫃枱、引中概股

在金融領域方面，G19建議進一步優化「跨境理財通」機制，擴大港元-人民幣雙櫃枱交易範圍，積極發展綠色金融和數字金融，同時吸引中概股來港雙重上市。航空運輸方面，提出要充分發揮機場三跑道系統和二號客運大樓的運力，增加航線網絡，加強海陸空多式聯運合作，並把握珠三角港口整合帶來的發展機遇。

立法會G19召集人謝偉銓交代向行政長官提交的2025年度施政報告建議內容。（王晉璇攝）

放寬人才計劃門檻 拓中學留學經濟

人才政策上，G19倡議推出新一輪「傑出創科學人計劃」，放寬各類人才計劃的申請門檻和院校範圍，並將「留學經濟」延伸至中學教育階段。針對人口老化問題，建議政府訂立明確的人口增長目標，推動包括「中產養老」、「養房防老」及「跨境養老」等多元養老模式。

立法會G19就着今年施政報告提出八大建議。（鄭宇霞攝）

G19為本屆立法會新出現的無黨派議員協作平台，最初有19名成員，包括9位功能界別議員及10位選委界議員，其中選委界黃元山因獲委任為特首政策組組長而辭去議員職務，令G19人數減至18。9名功能界別成員包括：陳健波、廖長江、陳振英、謝偉銓、李惟宏、邱達根、姚柏良、霍啟剛及嚴剛。來自選委界的成員則包括：馬逢國、李浩然、周文港、洪雯、梁毓偉、陳沛良、陳曼琪、簡慧敏及譚岳衡。