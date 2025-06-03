中聯辦換主任｜周霽改兼港澳辦副主任　不再分管日常工作仍排第二

香港中聯辦主任換人第五日，港澳辦今日（3日）更新架構圖，周霽原本有別於其他港澳辦副主任，職銜是「港澳辦分管日常工作的副主任」，屬正部級，在港澳辦排名第二。隨著周霽調任香港中聯辦主任，其職銜最新改為「港澳辦副主任」，雖不再分管日常工作，但排名維持第二。被免去職務的鄭雁雄，港澳辦網站已將他從領導層一欄中移除。



5月30日，中聯辦主任換人，左為新上任的周霽，右為前一任的鄭雁雄。（香港01製圖）

周霽接任中聯辦主任前，其在港澳辦的職銜是「港澳辦分管日常工作的副主任」，本身在港澳辦排名第二。（網站截圖）

港澳辦「升格」後 中聯辦主任兼任港澳辦副主任

港澳辦兩年前「升格」為中央港澳辦後，香港和澳門的中聯辦主任身兼中央港澳辦、國務院港澳辦副主任，原中聯辦主任鄭雁雄本身亦是「港澳辦副主任」，周霽則是「港澳辦分管日常工作的副主任」。

6月3日，港澳辦更新網站架構圖周霽變為「港澳辦副主任」，有別於之前的「港澳辦分管日常工作的副主任」。（網站截圖）

周霽接任中聯辦主任時 仍是港澳辦分管日常工作的副主任

國務院上周五（30日）任命周霽為中聯辦主任，免去鄭雁雄的中聯辦主任等職務，當時官網顯示周霽仍是「港澳辦分管日常工作的副主任」，排名第二，較澳門中聯辦主任高。

雖然周霽職銜改為「港澳辦副主任」，不再分管日常工作，但在港澳辦排名維持第二。（網站截圖）

周霽改為港澳辦副主任 不再分管日常工作仍排第二

香港中聯辦主任換人第五日，港澳辦今日（3日）更新架構圖，周霽職銜由「港澳辦分管日常工作的副主任」改為「港澳辦副主任」，雖不再分管日常工作，排名維持第二，高於另外三名副主任，分別是身兼澳門中聯辦主任的鄭新聰、王靈桂，以及農融。

被免去中聯辦主任和港澳辦副主任職務的鄭雁雄，港澳辦網站領導層已經將他的資料移除。

2024年12月7日，周霽來港出席海洋公園舉行的「大熊貓亮相儀式」 。（梁鵬威攝）

周霽是湖北襄陽人，現年61歲，曾任河南省委副書記、政法委書記，2023年7月11日空降國務院港澳工作辦公室，擔任屬正部級的常務副主任。他過往長期在地方工作，與香港關係不大，但作為港澳辦分管日常工作的副主任，上任以來與香港頻密交集。

周霽上任中聯辦主任四日動作頻頻，兩度與行政長官李家超會面，更落區到深水埗、青衣了解民生。