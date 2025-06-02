中聯辦換主任｜李家超回訪　周霽：特首與港府是治港第一責任人

中聯辦新任主任周霽今日（6月2日）早上在中聯辦大樓內會見行政長長官李家超，是兩人在三日內第二度會晤。周霽表示，行政長官和特區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，「我將依法履責，全力支持服務香港實現更好發展」。



周霽又重申，中聯辦將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，落實「愛國者治港」原則。



李家超：周霽全身心服務「一國兩制」 與我心意一致

李家超亦在社交網頁發稿稱, 今早到中聯辦回訪。他表示，正如周霽日前落區調研時所提及，建設美好香港，是中央的殷切囑託，也是市民的共同心願。他透露周霽表示將和同事心無旁騖，全身心服務「一國兩制」偉大實踐，指出「這與我心意一致，我和特區政府會『一國兩制』成功實踐全力以赴，為市民更好的生活、為香港更好的發展不懈努力，抓住機遇、不畏困難、克服挑戰，積極推動香港『由治及興』。」

周霽主任表示，將和同事心無旁騖，全身心服務「一國兩制」偉大實踐。這與我心意一致。 行政長官李家超

中聯辦主任周霽在中聯辦辦公大樓內接見行政長官李家超。（中聯辦）

習近平2022年已提特首與港府是香港當家人

周霽今日與李家超會面時，提出「行政長官和特區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人」。習近平2022年來港出席回歸二十五周年慶典時，已作出這一指示，要求特區政府著力提高治理水準。完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能，是把香港特別行政區建設好、發展好的迫切需要。

行政長官和特區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，我將依法履責，全力支持服務香港實現更好發展。 中聯辦主任周霽

2022年7月1日，國家主席習近平為新任行政長官李家超監誓。（資料圖片）

中辦辦新主任拜會特首屬慣例 特首公開回訪少見

翻查資料，最近幾任中聯辦主任，包括張曉明、王志民、駱惠寧與鄭雁雄，均曾在履新後拜會行政長官。其中張曉明在上任不足一個月內與時任特首梁振英會面；王志民、駱惠寧分別於上任第六日及第五日到禮賓府與時任特首林鄭月娥會面；鄭雁雄則在上任第三日到訪禮賓府，與李家超會面。

梁振英、林鄭與李家超曾分別於贏得特首選舉到中聯辦作禮節性拜訪，但過往未曾公開回訪新任中聯辦主任。另據了解，曾蔭權在特首任內亦曾到訪中聯辦，但並未公開。

5月31日，行政長官李家超在禮賓府會見新任中聯辦主任周霽。（政府新聞處）

周霽上周五履新 周日落區調研民生事務

國務院上周五（5月30日）晚上宣布任命港澳辦當務副主任周霽為中聯辦主任，免去原中聯辦主任鄭雁雄的職務。履新第二日（５月31日），周霽即赴禮賓府與李家超會面。中聯辦事後發稿稱，周霽在會面中表示，中聯辦將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，全力支持李家超和特區政府依法施政，全力支持香港融入國家發展大局，全力支持香港深化國際交往合作，團結社會各界實現香港更好發展，為強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

周霽上任後馬不停蹄，昨日已落區調研，先後到訪位於深水埗的九龍婦女聯會富昌服務中心，以及青衣長亨邨社區會堂調研，了解關愛隊長者健康檢查服務站。他表示國家主席習近平對香港民生福祉念茲在茲，形容自己「責重如山」，希望了解社區工作和市民生活。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，中聯辦今次人事變動，突顯中央對港工作重點更加偏向民生，希望港府「有更大作為，更大膽推動制度政策改革」。