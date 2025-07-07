容海恩倡打造「清真認證自由港」　吸引中東主權基金來港投資

行政長官李家超推動開拓中東及東盟市場，並推動香港建設「穆斯林友善城市」，香港出口及轉口伊斯蘭國家的年度貨值亦逐年增加。新民黨立法會議員容海恩今日發布《「一帶一路」清真市場戰略與國際認證樞紐建設》報告，建議香港充分發揮國際金融中心和貿易樞紐優勢，建立具有國際公信力的清真認證體系。報告提出11項具體建議，旨在將香港打造成為友國際認證的「清真認證自由港」，不僅能為中港企業解決認證難題，更能吸引中東主權基金投資，增強香港在「一帶一路」經貿合作中的樞紐功能。



容海恩展示清真產品，包括護膚品、羊奶粉、茶包等。（王晉璇攝）

容海恩：香港可連結「一帶一路」清真市場

行政長官李家超在《2024年施政報告》中提出「開拓中東和東盟旅客客源」，致力於打造「穆斯林友善城市」，5月親自率團訪問卡塔爾和科威特，積極開拓中東新興市場。容海恩表示，清真經濟是一個龐大的全球性產業，涵蓋食品、飲料、金融、旅遊、媒體等眾多領域，主要服務於全球20億穆斯林人口的需求。近年來，人口紅利、消費升級和金融創新的加持下，清真經濟快速發展。

根據2016年的人口普查，香港的伊斯蘭教教徒達30萬。政府統計處資料指，香港產品出口至伊斯蘭國家的年度貨值在2024年達到55億港元，每年平均增率19%；經香港轉口至伊斯蘭國家的年度貨值去年達到2,158億港元，每年平均增長4.8%。容海恩認為，香港具備發展清真產業的實力。

容海恩表示，中國無清真認證相關國家標準，因此內地大量企業出口的清真產品需按不同國家要求分別取得受認可的清真認證，導致認證費用高昂、種類繁多、申請程序複雜、成本增加等問題。而香港作為國際城市，擁有完善的法律體系、自由的營商環境和廣泛的國際連繫，可以在「一帶一路」沿線國家和地區的清真市場中發揮連結的作用。

香港積極開拓擁有龐大穆斯林人口的中東和東盟市場旅客客源，在多方面提升穆斯林旅遊配套。（資料圖片）

香港與穆斯林國家缺乏清真認證 增中小企負擔

報告中提及，香港清真產品認證制度未能與穆斯林國家達成全面互認，如內地一樣需要逐個申請認證，對中小企而言負擔沉重，並且主要集中於餐廳、食品。

容海恩強調，香港建立國際化的清真認證標準，將有效提升本地在清真產業的話語權，同時發揮香港作為國際金融中心和物流樞紐的優勢，吸引中東主權基金及全球資本進駐，進一步帶動清真產業鏈發展，開拓新的經濟增長點，促進香港與「一帶一路」國家的經貿合作，推動香港成為國際清真認證規則的重要參與者甚至制定者，鞏固香港在國際市場的競爭力。

今年4月19日，清真美食節在尖沙咀柏麗購物大道舉行，有超過10個清真飲食攤檔。（黃浩謙攝）

報告對推動清真產業提出十一點建議，包括爭取標準制定權、研究推展科技認證管理、發揮粵港澳大灣區協同效應、強化清真物流體系、建立金融創新配套、建立清真仲裁中心、研究設立專責部門等。建議政府率先與伊斯蘭主要國家達成認證互認，致力於未來建成「清真認證自由港」。