網約車合法化｜陳克勤建議監管標準與的士看齊　數量作一定限制

網約車規管框架最快於本月提交立法會討論，身兼行政會議成員的立法會議員陳克勤指出，政府在設立網約車監管標準時，應與的士的運營條件看齊，包括車輛、司機資質審查和購買第三方保險等方面，以確保一視同仁、公平公正。李克勤又建議，政府應關注的士司機的權益和香港交通的承載能力，對網約車數量進行一定限制，同時對網約車車型如載客量等作政策調控，與的士形成互補。



陳克勤指出，政府在設立網約車監管標準時，應與的士的運營條件看齊，包括車輛、司機資質審查和購買第三方保險等方面，以確保一視同仁、公平公正。（路透社）

網約車與的士設立同樣監管標準 可「達到公平公正」

本港網約車合法化爭議纏繞逾十年，運輸及物流局局長陳美寳昨日接受訪問表示，政府力求在本月内將規管方案提交立法會介紹，並計劃本月中下旬向立法會提交附屬法例建議，落實的士安裝行車記錄儀、提供電子支付方式等。

陳克勤今日在《香港01》論壇上撰文，表示政府在規管網約車服務時，除了對網約車平台提出嚴格的規管要求外，在車輛、司機資質審查和購買第三方保險等方面，都應與的士的運營條件看齊，設立同樣的監管標準，從而達到一視同仁、公平公正。

陳克勤認爲要規管網約車服務，政府需要做到一視同仁、公平公正。（鄭子峰攝/資料圖片）

陳克勤又提到，政府實施新政策時，需充分考慮的士司機權益及香港的交通承載能力。他建議對網約車的數量進行適度限制，同時為願意轉型的的士司機提供誘因，促進他們提升服務質量，進一步改善市民的出行體驗。

陳克勤認爲政府可以與網約車平台合作，為願意轉型的的士司機提供誘因，促進他們提升服務質量，進一步改善市民的出行體驗。（資料圖片）

調控網約車車型政策 優化點對點公交

現時市面上的的士多數為5人車型，陳克勤建議，政府可以通過調控網約車的申請車型政策，提供差異化服務。他又認爲，政府可以限制網約車牌照僅對新能源車型開放，指此舉將有助於減少運營車輛對環境的影響，進一步推動香港的減碳和減排目標。

陳克勤認爲政府可以限制網約車牌照僅對新能源車型開放，將有助於減少運營車輛對環境的影響，進一步推動香港的減碳和減排目標。（資料圖片/中新社）

陳克勤强調，規管網約車只是為行業引入良性競爭並非意在淘汰，務求讓每一位市民和來港訪客都能享受到更安心、舒適及更多元的點對點出行服務。他相信，只要在相應的法例規管下，網約車與的士能夠共存，並且形成互相促進，良性競爭的關係。