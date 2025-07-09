輸入外勞限制「銀髮經濟」？　孫玉菡：失業歸咎外勞屬以偏概全

政府大力發展「銀髮經濟」，不過有意見認為輸入勞工政策、就業年齡歧視等因素作用下，不少基層長者仍面臨就業困難。勞工及福利局局長孫玉菡今日（9日）在立法會大會上，被問到若不收緊輸入外勞，如何保障長者在內的本地就業。孫玉菡指，若將一個行業的失業率上升，歸咎於輸入外勞是「以偏概全」，舉例洗碗工長期短缺故需補充，而地道廚師外勞來港，還可促進本港旅遊經濟。



勞聯主席、立法會議員林振昇（黃浩謙攝）

勞聯林振聲促對外勞配額設上限 增加長者就業機會

勞聯主席、立法會議員林振昇今日（9日）質詢政府，會否考慮收緊「補充勞工優化計劃」，就所有工種設立配額上限，增加長者就業機會。

孫玉菡列舉多項政府促進就業的計劃，例如勞工處自去年7月推出為期三年的「再就業津貼試行計劃」，指成效理想，當中60歲以上的參加者和成功就業者，佔總數四分之一；以及今年6月17日推出的優化後的「補充勞工計劃」等。

勞聯立法會議員周小松（黃浩謙攝）

勞聯立法會議員周小松其後追問有關輸入外勞對長者就業的影響，他舉例飲食業的侍應、初級廚師、洗碗工等，已輸入26,600個外勞，未算上正輪候申請者，已佔行業內整就業人士的12%。「呢個數字算唔算嚴重？再唔收緊，仲點保障本地工人，包括長者嘅就業機會？」

孫玉菡：輸入做地道菜外勞對旅遊經濟發展有好處

孫玉菡表示，「補充勞工優化計劃」的設置，是保障本地工人優先就業，因為規定僱主要先進行四個星期的本地招聘。他續指，如果因為飲食業失業率有所上升，就歸咎於輸入外勞，其實以偏概全，因為就業變化的因素很多，而「輸入勞工佔嘅比例好細」。他續舉例稱，如果洗碗工在本地長期短缺，當然需要補充；輸入做地道菜的廚師外勞，其實對香港的旅遊經濟發展都有好處。

工聯會選委界立法會議員陸頌雄（黃浩謙攝）

中高齡就業計劃每年僅幾百宗申請 孫玉菡：唔可以話唔成功

參與同一質詢的立法會議員陸頌雄關注職場年齡歧視，指「中高齡就業計劃」每年只有幾百宗申請，政府應如何推動更多僱主參與，促進「老友記」重投職場。

孫玉菡表示，一向大力宣傳該計劃，至於不申請的僱主，是因為他們原本聘請不少40歲以上的僱員，「你又唔可以話個計劃唔成功」，強調局方會繼續推廣。