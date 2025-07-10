林定國訪問巴黎　推廣香港法律服務及加強國際合作

正訪問歐洲的律政司司長林定國當地時間前天（８日）抵達法國巴黎，出席律政司舉辦的「香港法律服務——通往中國及世界的門戶」研討會，並與多個國際組織及法律機構代表會面，推廣香港法律服務及仲裁制度的優勢。



律政司司長林定國資深大律師七月九日（巴黎時間）在巴黎出席由律政司舉辦、題為「香港法律服務——通往中國及世界的門戶」的巴黎研討會。（政府新聞處）

林定國與多個組織及機構會晤 盼建立緊密合作關係

林定國在巴黎與財務行動特別組織（FATF）主席Elisa de Anda Madrazo會面，重申香港作為國際金融中心，堅定支持特別組織打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的全球工作。他指出，律政司積極參與FATF成員相互評估工作，有助於加強國際金融體系的穩定。

林定國（左）在巴黎與財務行動特別組織（FATF）主席Elisa de Anda Madrazo（右）會面。（政府新聞處）

林定國之後到訪巴黎海事仲裁院，與該秘書長Pascale Mesnil會晤，了解法國海事仲裁制度的運作及發展。他表示，香港致力透過多方面政策措施優化仲裁制度，以鞏固本港作為亞太地區國際法律及爭議解決服務中心的地位，同時盼與法國仲裁界建立更緊密的合作關係。

林定國（左）之後到訪巴黎海事仲裁院，與該秘書長Pascale Mesnil（右）會晤，了解法國海事仲裁制度的運作及發展。（政府新聞處）

林定國主持研討會 推廣香港法律服務

此外，林定國亦都前往法國國家奧林匹克和體育委員會，與當地體育仲裁及和解服務組織代表會面。他了解到委員會在有關體育仲裁和解決的服務，並介紹香港律政司在推廣體育爭議解決發展的工作。

林定國出席中國駐法蘭西共和國特命全權大使鄧勵所設的午宴，介紹香港在維護國家安全、依法貫徹「一國兩制」和發揮獨特優勢推動多方面發展的工作進展。他亦出席由律政司舉辦的「香港法律服務——通往中國及世界的門戶」的巴黎研討會，向在場嘉賓及與會者推介香港法律在「一國兩制」下享有的獨特優勢。

律政司司長林定國資深大律師7月9日（巴黎時間）到訪法國國家奧林匹克和體育委員會。（政府新聞處）

中華人民共和國駐法蘭西共和國特命全權大使鄧勵7月9日（巴黎時間）在律政司舉辦、題為「香港法律服務——通往中國及世界的門戶」的巴黎研討會上致開幕辭。（政府新聞處）

林定國當地時間今日（10日）啟程前往意大利羅馬，繼續歐洲訪問行程。