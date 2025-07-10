同性伴侶登記條例草案下周三首讀　政黨反對聲音大

政制及內地事務局今日（10日）向立法會提交《同性伴侶關係登記條例草案》，暫定明日（11日）刊憲，7月16日提交立法會首讀及二讀，局方稱已作出合適平衡並擬訂建議的登記機制。民建聯副主席周浩鼎回覆《香港01》查詢時指，設定登記機制等於變相承認同性婚姻，故堅決反對。他認為，可以透過個別政策措施處理同性伴侶的需要，而非動搖一男一女婚姻制度。



早在上星期的立法會政制事務委員會上，多個建制政黨包括民建聯、自由黨、工聯會、經民聯的立法會議員，已表示反對設登記機制。不過同日新民黨主席葉劉淑儀接受媒體訪問時，表示支持政府方案，並形容方案為「最低消費」，即令同性伴侶用最基本的方法處理醫療及身後事，滿足法庭命令。



周浩鼎稱，堅決反對設同性伴侶登記制度，形容等同變相承認同性婚姻，及鼓勵市民到海外作同性婚姻註冊。（黃浩謙攝）

周浩鼎：不歧視同性伴侶 惟要維護一男一女婚姻制

周浩鼎今日（10日）對《香港01》表示，民建聯堅決反對設同性伴侶登記制度，形容等同變相承認同性婚姻，及鼓勵市民到海外作同性婚姻註冊。他指，民建聯堅決維護一男一女婚姻制度，認同需要為同性伴侶解決生活的困難，「不要構成對他們的歧視」，但可以透過個別政策措施靈活彈性處理，而非設登記制度。

上周討論多個政黨明言反對 僅葉劉支持政府方案

上周四（7月3日），立法會政制事務委員會開會討論登記機制，多個主要政黨的立法會議員表示反對，斥責政府過於倉促，沒有展開公眾諮詢。當中，工聯會會長吳秋北表示婚姻的本質是男女結合，登記制度將衝擊家庭倫理和價值觀念；自由黨副主席李鎮強稱若設登記機制，他日將演變成「邁向同性婚姻合法化的一大步」。一向反對同性婚姻的經民聯副主席梁美芬形容，設登記制度是「打開潘多拉的盒子」，引至更多同性伴侶為爭取權利而司法覆核，影響公共財政。

葉劉淑儀稱，方案是令同性伴侶用最基本的方法處理醫療及身後事，滿足法庭命令。（廖雁雄攝）

不過，同日新民黨主席葉劉淑儀接受媒體訪問時，表示支持政府方案。她形容方案為「最低消費」，即令同性伴侶用最基本的方法處理醫療及身後事，滿足法庭命令。年底立法會換屆選舉，被問到會否擔心表態支持會影響選情，葉劉就坦言「選民光譜很大」，相信選民都知道新民黨一向的立場。

她又引述商界人士稱，「如果是支持自由經濟，就應該支持呢啲，因為加強咗我哋同國際社會嘅聯繫」，續指社會上多數年輕人都會接受。