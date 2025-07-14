麥美娟赴北京訪全國婦聯、青聯　盼加強兩地婦女、青年發展合作

民政及青年事務局局長麥美娟今日（14日）率領民青局常任秘書長林雪麗、民政事務總署署長杜潔麗及民青局副秘書長黃昕然訪問北京，除了出席「港澳青年故宮實習計劃」開學禮，亦拜訪全國婦女聯合會和全國青年聯合會，介紹香港的家庭、婦女和青年發展工作，加強兩地在相關領域的交流合作。



7月14日，民政及青年事務局局長麥美娟率領民青局常任秘書長林雪麗、民政事務總署署長杜潔麗及民青局副秘書長黃昕然訪問北京。（政府新聞處）

7月14日，民政及青年事務局局長麥美娟率領民青局常任秘書長林雪麗、民政事務總署署長杜潔麗及民青局副秘書長黃昕然訪問北京。（政府新聞處）

麥美娟與中華全國婦女聯合會副主席林怡會面，就內地與香港在推動婦女和家庭健康發展交流，了解國家的婦女工作，借鑑內地婦女組織的工作經驗，推動香港婦女發展。內地今年下半年在北京再次召開全球婦女峰會，與國際社會共商全球婦女事業發展，麥美娟表示香港將會積極響應參與。

7月14日，民政及青年事務局局長麥美娟率領民青局常任秘書長林雪麗、民政事務總署署長杜潔麗及民青局副秘書長黃昕然訪問北京。（政府新聞處）

她之後拜訪全國青聯副主席胡百精，她感謝全國青聯一直鼎力支持特區政府的青年發展工作，為祖國培養愛國愛港的未來棟樑，特區政府會繼續與全國青聯溝通合作，做好香港的青年工作。

7月14日，民政及青年事務局局長麥美娟率領民青局常任秘書長林雪麗、民政事務總署署長杜潔麗及民青局副秘書長黃昕然訪問北京。（政府新聞處）

民青局內地專題實習計劃共舉辦六個實習項目，為香港青年提供專題實習機會，當中包括與北京故宮博物院合辦的「港澳青年故宮實習計劃」，麥美娟到故宮博物院為開學禮主禮。

7月14日，民政及青年事務局局長麥美娟率領民青局常任秘書長林雪麗、民政事務總署署長杜潔麗及民青局副秘書長黃昕然訪問北京。（政府新聞處）

她感謝故宮博物院多年來支持特區政府的青年發展工作，形容今年的實習計劃別具意義，讓香港青年學習文物修復、展覽策劃和宣傳推廣等專業知識，建立中華文化交流平台。