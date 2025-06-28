莊雅婷疑帶議助選港姐 麥美娟：若與區議員職務無關則不能報銷
撰文：文維廣
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民建聯「小花」西貢委任區議員莊雅婷早前參選港姐，惟及後宣布退出競選，解釋社會接受程度與設想有差距，影響區議會觀感，情況是自己不想見到的。不過，她到電視城面試當日，其助理帶保溫箱，派飲料給現場記者，然而保溫箱有辦事處聯絡方式，被質疑「公器私用」。
民政及青年事務局局長麥美娟接受傳媒訪問時表示，區議員辦事處開支是實報實銷，如並非與區議員工作相關則不能申領，政府目前無收到相關申領表格，亦無批出相關款項。
報名時助理同行 自攜辦事處保溫箱向記者派飲料
莊雅婷參加港姐首輪面試時，自我介紹指叫「Angel」，現時24歲。有記者問她是否從事模特兒，她否認但笑顏逐開，表示當日有朋友陪伴到場。不過，當日她其實是與助理同行，亦有自攜保溫箱派飲料予現場記者，保溫箱上印有辦事處電話。
更改區議員履職監察制度指引？ 麥美娟：需將服務市民放在首位
麥美娟接受訪問時被問及相關事件，她表示如果用自己的錢支薪給助理，又或是用自己的錢交電話費，則不牽涉公帑。不過，她亦表示，區議員實報實銷的津貼必須用於區議員工作，政府會確保批准的報銷是為執行區議會職務。
至於是否需要更改區議員履職監察制度指引，譬如要求區議員參與選舉活動、綜藝活動前需要事先申報。麥美娟重申，無論什麼活動都不能影響區議會工作，期望區議員工作達到市民的期望，將服務市民放在首位。
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