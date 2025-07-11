籃球博彩稅｜麥美娟：短期看不到其他球類活動需中納入合法博彩
撰文：馮子健
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政府建議以現行的足球博彩制度為藍本，設立籃球博彩規管制度。立法會《2025年博彩税(修訂)條例草案》委員會今日（11日）召開首次會議，民政及青年事務局局長麥美娟表示，政府從來不鼓勵賭博，針對非法賭博問題要多管齊下嚴格執法、做好公眾教育。她指，短期內看不到有其他球類活動，問題嚴重到要用合法規範的「最後一招」。
鄧家彪質疑合法規範球類賭博 是否確實可打擊非法賭博
工聯會立法會議員鄧家彪指，2003年有足球博彩稅，質疑但是否真的因為正規方式，可打擊非法足球賭博。他表示，非法賭注很多時在網上，政府是否有與銀行業界討論，是否有對網上伺服器有作出執法。他指青少年沉迷賭博方面，大家不會期望青少年現場投注，如何防止他們「搵朋友」到現場投注？
麥美娟指警方有網上巡邏，2024年已經拘捕5000多個牽涉非法賭博的人，表示修例後要加強執法。她希望青年沒有「賭博的心」，就算有法律框架及執法工作，希望知道「睇波唔一定要賭波」。
管浩鳴：坊間問及會否短期內再有其他球類被納入合法賭博
選委界立法會議員管浩鳴指坊間有疑問，短期內會否再有其他球類活動納入合法賭博。民政及青年事務局局長麥美娟指，政府從來不鼓勵賭博，針對非法賭博問題要多管齊下嚴格執法、做好公眾教育。她指，短期內看不到有其他球類活動，問題嚴重到要用合法規範的「最後一招」。
市民可書面形式就籃球博彩提交意見
另外，委員會主席陳振英問及委員，希望以甚麼形式讓公眾表達意見。自由黨立法會議員張宇人指，自從疫情期間都是市民提交書面意見，認為可盡快處理問題，支持僅以書面形式提交意見。其他委員沒有就此提交意見，陳振英決定公眾可以書面形式向委員會提交意見。換言之應不設公聽會。
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