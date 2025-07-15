陳國基與共創明Teen學員直擊天舟九號升空　籲年輕人如火箭定目標

政務司司長陳國基訪問海南省，今日（7月15日）凌晨到文昌瑤光火箭發射觀禮平台，參與「共創明『Teen』計劃」──海南航天太空科研學習團活動，觀看天航9號貨運飛船火箭升空。陳國基表示，深信這次別具意義的經歷對增強學員的愛國主義情懷和民族自豪感大有裨益，他鼓勵學員積極把握機會，多認識和了解國家航天事業的蓬勃發展和偉大成就，並在往後的日子繼續努力，培養貢獻國家、服務社會的心，成為對社會有承擔、有貢獻的新一代。



政務司司長陳國基今日（7月15日）在海南省文昌瑤光火箭發射觀禮平台參與「共創明『Teen』計劃」──海南航天太空科研學習團。（政府新聞處）

陳國基致辭時表示，火箭升空給年輕人兩個重要啓示：首先是專注目標，火箭升空是無數科學家和工程師專注努力研究的成果，讀書和做事也一樣，要做好一件事情一定要定下目標，專心鑽研。

火箭有清晰的方向，才能準確地到達目的地；人生有目標，才可以走得更高更遠。 政務司司長陳國基

第二是堅持信念，克服困難，中國航天科技發展走到今天，經歷過很多不同挑戰，科學家和工程師都沒有放棄，最終突破難關。學習和生活上同樣會遇到挫折，只要不放棄，終會有一日達到目標。

政務司司長陳國基今日（7月15日）在海南省文昌瑤光火箭發射觀禮平台參與「共創明『Teen』計劃」──海南航天太空科研學習團。圖示陳國基（第二排右七）、學習團名譽團長王毓齡（第二排左七）、、學習團團長廖玲玲（第二排右六）與學習團團員合照（政府新聞處）

政務司司長陳國基今日（7月15日）在海南省文昌瑤光火箭發射觀禮平台參與「共創明『Teen』計劃」──海南航天太空科研學習團。圖示陳國基（第二排右七）和學習團團長廖玲玲（第二排右六）與入境事務處青少年領袖團團員合照。（政府新聞處）

與海南政協主席會面 冀深化經貿人交流 實現兩地優勢疊加

陳國基昨日在海口市與海南省政協黨組書記、主席李榮燦會面，就兩地的最新發展，以及推動和深化香港與海南省的夥伴合作關係交換意見。他表示，香港會全力發揮在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，與海南省共同實現兩地優勢疊加，深化瓊港經貿和人文交流，為國家的高質量發展和高水平對外開放，貢獻更大力量。

政務司司長陳國基在7月14日展開海南省訪問行程。圖示陳國基（右）與海南省政協黨組書記、主席李榮燦（左）會面。（政府新聞處）

陳國基又到訪海南省史志館，了解當地在愛國主義和革命傳統教育方面的工作，其後轉往文昌市與文昌市市委書記王鵬會面。他今日轉往黑龍江省訪問。