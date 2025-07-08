于品海｜網約車為什麼需要合法化？

社會爭議網約車合法化已經十多年，根據《香港01》的報道，香港政府最近將會讓合法網約車成為事實。如果23條立法需要二十多年才完成，網約車合法化只是用了十多年，或許已經是不錯的效率。問題是，人生究竟有幾多個十年？網約車司機在過去十多年冒險經營，的士司機與網約車之間的衝突，讓社會持續積存一股怨氣和怒氣，再次說明弱勢群體長時期被不公義束縛的無奈。他們又有幾多個十年等待政府官員的覺醒？



網約車是無力破除利益固化的縮影

網約車合法化或許即將成為現實，但網約車爭議展示給大眾的卻遠不止此，無數與網約車相類似的問題依然存在，可惜香港的精英階層不願意面對。政府就像鴕鳥，寧願將頭埋在沙堆裡，卻不願意觸動阻礙社會進步的束縛。網約車合法化所代表的點對點運輸行業只是冰山一角，網約車合法化既沒有徹底解決的士行業的結構困局，更不足以證明香港政府有勇氣和能力破除社會上存在的各種利益固化藩籬。

網約車平台Uber於2009年在美國創立，2010年10月在三藩市正式推出第一版APP。（資料圖片）

以互聯網為特徵的網約車大約是在2010年的美國出現，然後在2012年，普通私家車開始加入，之後，這種互助式點對點交通成為常態。中國內地的網約車大約是在2012年成為社會議題。經過幾年的爭議，甚至發生一些社會衝突，最後在2016年7月，國務院發佈了《關於深化改革推進出租汽車行業健康發展的指導意見》，交通運輸部等政府部門聯合發佈《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》，網約車以及網約車司機正式成為中國社會的合法存在。香港的網約車困境卻長時期被政府置之不理，任由兩個行業的爭執消耗社會耐心。

中央揪心衝突 特首從善如流

估計沒有人懷疑中國內地的網約車服務為國家今天的進步做出了貢獻。然而，香港的網約車和的士之間的衝突自2014年開始就揪着香港市民的心，但香港幾屆政府卻對如何解決問題採取逃避態度，視而不見，甚至有人污蔑這是別有用心的人借機攪亂香港，將支持網約車合法化的群體污蔑為「黃絲」。問題不會因為視而不見的愚昧或亂扣帽子就消失，更何況有數據認為接近三萬人參與過提供網約車服務，而絕大多數市民樂於使用網約車出行。相反，大多數人認為的士服務品質欠佳，車主剝削的士司機是社會不公，對的士牌照進行炒賣是的士問題的罪魁禍首，的士行業的困境是咎由自取。由於缺乏立法魄力，香港政府一直強調網約車是違法的，隨着的士業界反彈升溫，警方更多次「放蛇」拘捕「白牌車」司機。

6月16日，警方在西九龍區內「放蛇」打擊白牌車，拘捕兩名司機，扣查一輛Tesla及一輛豐田私家車。（鄭宇霞攝）

根據《香港01》報道，中央一直關注香港政府如何處理網約車爭議。可以看出，過往的處理手法非常笨拙，嚴重缺乏社會治理意識和能力。事情的持續惡化讓中央無奈只能要求港府將問題解決。無論資訊是如何傳遞的，香港特首最後從善如流，不再固執地堅持網約車非法，而是計劃通過立法使其合法化，化解產生社會衝突的根源。最近包括民建聯等政黨一改模糊立場，開始呼應特首的態度，估計不少人都慶幸事情終於有望得到解決。

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問題是，單靠網約車合法化是否能夠徹底解決點對點運輸的畸形發展？這又要視乎解決問題的人會否只是看見網約車合法化的積極作用，卻看不見它可能同時產生的「消極」後果，包括暴露的士行業早就泥足深陷的困局。目前的士行業的經營困境不會因為網約車合法化而改變，情況只會繼續惡化，甚至令持牌車主和司機之間的利益衝突更突出，的士司機很可能需要更艱苦經營，一些年老的司機或許因而被徹底淘汰。

根治的士困局才能真正杜絕社會隱患

的士牌照價格將會是第一個被衝擊的對象，牌價有可能徹底歸零，一些專注於服務炒牌的財務公司可能倒閉，不善經營，只是通過炒牌牟利的持牌公司同樣會遭遇巨大虧損。當然，的士牌照是合法牟利工具，如果不是因為炒賣，牌照成本不算是營運者的負擔。在內地市場，的士除了在特定地點是唯一載客工具（深圳灣口岸只看到的士排隊就是一例），它同樣可以從網約車平台獲取訂單。部分乘客還是會專門選擇的士，總覺得的士可以提供更安全的出行服務。

翻查過往的士交易資料，成交價升幅都不是與通脹掛勾，而是市場主導。（資料圖片）

的士經營的弱勢除了所謂牌照成本，還有就是營運成本以及車輛的老舊。當網約車合法化之後，估計不少於數千輛正規網約車全職進入市場。由於汽車較為新淨，召喚更為方便，必然更大地削弱的士競爭力，甚至在價格上擠壓的士。如果的士車主持續堅持租車價格，的士司機的收入將會被逐步陰乾，的士司機權益將會成為社會的重大隱患，不能不理。

內地網約車成功運行的一條主線是司機收入不俗和穩定，主要原因是電動車的採購成本快速下跌，營運網約車的電力成本遠低於汽油，而且價格得到保障。香港的牌照成本、交通工具成本、電力成本等等能否維持合理水平，直接決定了從事相關行業的幾萬名司機能否獲得穩定收入。對香港政府來說，落實網約車合法化之後，必須規範好行業生態，確保從業員不會從一個困局跳進另一個困局。既要提前做好對網約車平台的監管，更要持續優化網約車和的士從業員的經營環境，避免特定利益群體延續任何形式的壟斷。

的士的傳統產業生態依然存在各種弊端，要讓牌照持有人徹底消滅炒賣習慣、專注經營的士和提升服務並不容易。的士無疑是依然佔據絕大多數市場份額的點對點交通工具，但這個行業的未來取決於它能否真正脫胎換骨，積極參與到新型的點對點運輸服務生態，進行良性競爭，提升數字化能力。

「一國兩制、港人治港、高度自治」是香港成功轉型的綱領，香港需要在改革這項關鍵要求的前提下，繼續強化港人治港、高度自治的治理主線。（政府新聞處圖片）

趁勢查找治理缺失 主動推動改革

香港政府如果能成功解決網約車合法化問題，必須乘勝追擊。一方面，政府應該更全面就點對點運輸行業的社會及產業價值進行檢討，提供合理合法環境，令市民、司機、行業、社會各方都能合作共贏；另一方面，借此次改革全面反思香港治理架構為什麼沒有方法和魄力解決問題，令中央被迫出手，更要專注於更好地培育香港的改革精神、魄力、方法，主動推動改革，而不是最終被中央改革了。

「一國兩制、港人治港、高度自治」是香港推動發展及轉型的綱領，它很好地說明香港回歸後的治理與港英時期的治理的差異所在，但不少人曾經誤解「五十年不變」，以為「改革」就是違反「不變」原則。這種誤解讓人啼笑皆非。更諷刺的是，當國家提醒香港，中央對香港擁有全面管治權，一些人竟然將其曲解為事情都應該等中央發話才需要處理。中央近年告誡香港政府及行政長官，他們是香港的當家人和第一責任人，這種告誡就是積極認識「一國兩制」的證據。

如此表述當然不是否定中央的全面管治權，而是要在改革這項關鍵要求的前提下，繼續強化港人治港、高度自治的治理主軸。在關鍵社會事件上提示香港官員有效施政，同樣是「一國兩制」的積極表現。如果還有人強調中央對香港事務最好不聞不問，那是沒能醒覺那種心存偏見的過時觀點早就一去不復返。這種人自然無法明白，在特定挑戰面前積極溝通、共同應對，解決民生困局，也是「一國兩制」題中之義。