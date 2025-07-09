拆局｜網約車框架千呼萬喚終出來　兩拐󠄆點折射政府如何「識變」

運輸及物流局局長陳美寶日前表示，爭取在本月內向立法會介紹網約車規管框架。綜合各方消息，立法會交通事務委員會本月18日開會時將討論相關文件。委員會秘書昨日發電郵通知委員，指政府當局將於稍後「提交另一項議題」，因此會議會在中午12時45分完結，參考原有議程，時間延長了足足一小時。



的士與網約車之間的矛盾日積月累、不時升溫，原因始終離不開特區政府過往在網約車合法化一事上舉棋不定。本屆政府上任後延續「拖」字訣，對網約車合法化的態度直至近月才出現突變，為持續逾十年的僵局帶來破解曙光。當中兩個關鍵時間點，很能夠體現政府決策思維的前後差異。



對網約車態度消極 推的士車隊成首個轉折點

Uber在2014年進軍香港，惟網約車提供服務逾十年，仍未合法化。特區政府一直避免觸碰的士業界既得利益群體，無法撼動的士在點對點接載市場的壟斷局面。然而，許多市民已經習慣網約車的存在； 另一邊廂，的士屢被投訴服務差，業界則不滿不滿「白牌車」搶生意，多次揚言要罷駛逼政府妥協。

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

膠着的局面在2023年迎來首個轉折點。當年12月13日，立法會三讀通過關於改善的士服務的條例草案，其中一大重點是引入的士車隊。政府表示，希望透過的士車隊提供優質服務，推動的士業改革。

前局長林世雄：希望車隊可挽回市民對的士信心

時任運輸及物流局局長林世雄多次表示，知道市民對的士服務失望，期望透過規定的士車隊提供網約服務、車廂安裝閉路電視等要求，挽回大眾對的士的信心。雖然立法會內與社會輿論都不乏聲音希望政府盡早透過發牌等方式讓網約車合法運作，但當局去年7月發表規管網約車平台研究報告，提出再就乘客需求及轉變進行調查，預計為期一年。

在立法方面，當局建議以牌照方式規管網約車平台，並以今年內訂定立法建議為目標，至於網約車及司機發牌，林世雄當時形容是「好後的事」。

林世雄曾聲言，希望可在任內解決的士網約車爭議，但去年12月，他與時任文體旅局局長楊潤雄同時被免職，運流局長一職由該局常任秘書長陳美寶接任。行政長官李家超當時表示，他是經過一段時間觀察，判斷自己未來需要什麼團隊與局郾以創造取大的效益及最有效的施政。

陳美寶（左）在去年底宣誓就任運輸及物流局局長。（李家超Facebook）

的士車隊落實不如預期 成新局長陳美寶燙手山竽

林世雄離職，與的士、網約車之間的爭議沒有明顯關係，但這始終是輿論關注運流局長表現的焦點之一。新局長陳美寶上任後，優先事項仍是推動的士車隊運作。她在今年初表示，的士車隊會在今年年中陸續展開，之後再就網約車平台訂定規管立法建議。

然而，的士車隊「落地」的情況並不理想，遭遇車輛數目不符預期及難以吸引的士司機加入等難題，成為運流局的燙手山竽。與此同時，又傳出消息指政府無法如期在今年年中提交新的網約車研究結果。

行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

第二個轉折點 特首首提「合法網約出租車」

網約車合法化一事懸而未決，現實中卻有成千上萬網約車在路面行走。政府越是迴避，越是兩面不討好。的士業界多次揚言罷駛、發起「放蛇」捉「白牌車」行動，都成為社會矛盾爆發的警號。

政府的態度在5月20日出現明顯變化。行政長官李家超當日見記者，針對的士業向其發信批評政府執法不力，他回應指的士司機要自我改善服務，理性多提意見，避免被「騎劫」。與此同時，他首度提出「合法網約出租車」，這一取態與他一年稱要看看「應該朝什麼方向走」相比，截然不同。

陳美寶透露規管框架涵蓋平台、司機與車輛

李家超當時指出，網約平台要領牌，平台有責任規管網約車司機符合法律經營，包括所需保險。此番說話，為網約車規管及合法化奠定了基礎。而特首闡述的大方向，也體現於陳美寶日前所指爭取本月向立法會介紹的網約車規管框架。陳美寶透露，規管將涵蓋平台、司機和車輛，其中平台須「盡職審查」，司機或需要考核。

行政長官辦公室常任秘書長蔡傑銘與特首李家超共事多年。（政府新聞處）

特首私人秘書調任運流局常秘 助推新政？

特首對網約車作出明確取態的同時，行政長官辦公室常任秘書長蔡傑銘在今年4月調任運輸及物流局常任秘書長。政圈傳聞蔡傑銘是特首的得力幹將，他於2023年2月至2024年5月出任行政長官私人秘書，2024年5月至2025年4月出任行政長官辦公室常任秘書長，調任運輸及物流局，引人猜測是否身負「拆彈」重任。

據《香港01》了解，中央亦十分關注本港的士業與網約車之間的爭議，較早前曾派遣專責人員到港向特區政府提供內地處理相關問題的經驗。中央又提出香港在處理這個問題時「必須站在人民一邊」。

業界提500萬回購的士牌 反助力政府推網約車框架

網約車與的士的的爭端固然是民生問題，若果任由其持續發酵，也足以構成重大的社會問題。的士業界屢次請願及要求打擊「白牌車」，市民或許並非一面倒唱反調，但當有業界人士提出按每個牌照500萬元回購的士牌，則顯然是搬起石頭砸自己的腳。

周國強

姑勿論如特首所言，的士業界長期在特許經營權下獲利，單是的士牌市場價本身，目前已遠低於500萬。業界「獅子開大口」，有政界中人直言是「笑話一則，連評論嘅價值都冇」。輿論一邊倒，有利於政府推進網約車合法化進程。

網約車發牌數量懸而未決 考驗政府魄力

如無意外，網約車規管框架將在7月18日提交立法會討論，若行政、立法加緊工作，完成可能在今年內通過立法。然而，網約車合法化只是一個「新的起點」，長遠如何讓網約車和的士友善共存，營造一個既讓市民享受優質點對點服務，也能夠為出租車司機提供合理保障的市場生態，才是關鍵。

就政府即將提交的框架本身，外界關注的一大焦點仍存懸念。據陳美寶日前說法，政府希望先實行各界有共識的方向，其他細節包括網約車數目等，政府仍希望聽意見，希望能關顧各方面。然而，要讓網約車真正落地，這恰恰是不可避開的關鍵環節，也會是衡量政府改革魄力的重要指標。