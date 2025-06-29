澳門旅遊局局長：「不歧視」窮遊　冀利用橫琴推動文創進軍內地

澳門今年已吸引近3,500萬旅客，酒店入住率仍維持90%。澳門旅遊局長文綺華（6月29日）接受粵港澳媒體灣區行聯合採訪團採訪時表示，「不歧窮遊客」。面對疫情後「特種兵式旅遊」新趨勢，她強調：「澳門要照顧不同旅客需求，從社區小店到高端體驗，都能找到適合的消費場景。」



澳門文化局局長梁惠敏則表示，正深化澳琴文旅合作，將澳門品牌活動延伸至橫琴，推動文創產業進軍內地市場。



澳門旅遊局長文綺華指，有旅客去香港看演唱會後，然後會考慮過來澳門旅行，要抓好這個機會，向這方向設計旅遊項目。（王晉璇攝）

旅遊局局長不歧視「窮游客」「不一定要高消費」

文綺華接受包括《香港01》在內的「同心築夢 共謀發展」粵港澳媒體灣區行聯合採訪團訪問。疫情後遊客消費模式改變，不過夜的「窮游」旅客增多，香港社會有聲音抱怨旅客不消費，甚至在機場過夜、睡麥當勞。文綺華對此表態稱，「不歧視窮游旅客」，「雖然只停留幾小時，但也會產生消費」。

「澳門要照顧到不同類型的旅客」，文綺華希望所有旅客在澳門都能找到適合的消費場景，呼籲大家多走入澳門社區小店，「不一定要到很貴的地方消費。」

她補充，「澳門旅遊業疫情後一路向好」。澳門2024年錄得入境旅客超過3,490萬人次，已恢復到2019年的9成。截止今年五月，澳門旅客人次超過1,600萬。酒店入住率仍維持在90%的水平。文綺華預測今年旅客人次將達到3,900萬。

文綺華承認「經濟不景氣」，但表示澳門會「迎難而上」，她解釋澳門旅客消費路徑，「比如消費100元，有45元用於購物，23元是住房，另外32元是吃喝」。未來將積極推動文化類型消費，例如文創產品、演唱會，以及醫療健康、現代金融、高新科技及會展商貿方向的發展。

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澳門旅遊方向：穩內地、拓國際、抓全運

在吸引內地遊客方面，文綺華指，「旅客的要求越來越高，尋找新鮮感的想法非常明顯，如何讓目的地保持新鮮感是重要課題。」當局強調三大關鍵目標：優質目的地體驗、輕鬆無憂的旅遊環境，以及賓至如歸的感受。她表示：「『星級旅遊服務認可計劃』成效顯著，結合培訓與神秘顧客評審，持續提升服務質量。」當局將加強線上線下培訓，研究旅客行為模式以調整宣傳策略，鞏固澳門作為內地遊客最滿意旅遊目的地的地位。

在拓寬旅客多元化方面，文綺華表示今年截止五月有114.5萬國際旅客，比去年同期上升17%，恢復到疫情前近8成。今年六月，澳門與抖音進行線上合作，邀請200位KOL助陣，粉絲合共超3億人。下半年將加大力度拓展國外遊客，在印尼、馬來西亞、葡萄牙等地商場舉辦大型宣傳活動，還有9月的國際煙花匯演、12月的光明節等重大節日。「澳門今年第一次躋身『全球穆斯林旅遊指數』榜單」，文綺華表示將繼續做好穆斯林友善旅遊，拓寬中東市場。

第十五屆全國運動會今年將在大灣區舉辦，澳門結合社區活動對全運會進行推廣，目前正研究以全運會為主題進行宣傳推廣，設計路線引導遊客觀賽後去不同地方觀光。並將聯合粵港共同進行推動「一程多站」的文旅新模式。

澳門文化局局長梁惠敏表示：「今年將推出全新『文藝創作計劃』，重點支持6部本地作品，包括兒童劇及音樂劇，並協助其在大灣區及海外展演。」（王晉璇攝）

以橫琴文創拓大灣區市場

澳門文化局局長梁惠敏今日詳細介紹澳琴文化合作進展，強調將以品牌活動、演藝項目及文創推廣為抓手，推動兩地文化深度融合。梁惠敏表示：「橫琴是澳門文化拓展的重要平台，我們正逐步將優質項目輻射至大灣區。」

在區域合作方面，文化局積極與橫琴聯動，已成功將「澳門塔石藝墟」轉化為「澳琴藝墟」。梁惠敏表示：「下一步計劃將中國文化藝術節演出帶入橫琴，並推動文創產業進軍內地市場。」未來亦擬與长三角合作，透過文物展覽及演出深化交流，展現澳門作為「中西文化橋頭堡」的角色。

當局正推動澳門文創設計師進駐橫琴，利用其「內地市場門戶」優勢。梁惠敏透露：「我們將協助本地IP設計、服裝品牌等通過橫琴進入大灣區市場。」此外，雙方擬合作舉辦文創展銷會，為澳門作品開拓內地銷售渠道。