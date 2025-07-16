習近平三著作繁體版發布　李家超：香港以國家東風領航四海

一年一度的香港書展今日（7月16日）開鑼，國家主席習近平三本著作的繁體版亦在今天發布。行政長官李家超在發布會上致辭時指出，這三本著作收錄了習近平關於教育、文化建設等等的重要講話和論述，將讓香港市民更立體地認識習近平文化思想的精神力量，貫徹落實到各自崗位上，齊心肩負建設香港、服務國家的偉大使命。



今日發布的三本習近平著作為《論教育》、《習近平文化思想學習綱要》及《近鏡頭：溫暖的瞬間》繁體版。李家超介紹，《論教育》取材自習近平談及教育的重要文稿，分析新時代、新形勢對教育的更高要求；《習近平文化思想學習綱要》一書系統展現習近平文化思想的核心要義和實踐要求；《近鏡頭：溫暖的瞬間》則通過精彩照片記錄習近平從地方考察到出席重要活動、從謀劃國家發展到參與全球治理的歷史時刻。

行政長官李家超今日（7月16日）在國家主席習近平《論教育》、《習近平文化思想學習綱要》、《近鏡頭：溫暖的瞬間》繁體版新書發布會致辭。（政府新聞處）

李家超表示，中共十八大以來，習近平就國家的教育改革發展提出一系列新理念、新觀點，國家教育事業的高速發展，為香港打造成為國際高端人才集聚高地提供強大動能。特區政府已成立教育、科技和人才委員會，由政務司司長任主席，推動育才、匯才、科技協同發展，實施教育鏈、人才鏈、科技鏈、產業鏈一體部署，為科教興國戰略貢獻力量。

行政長官李家超今日（7月16日）出席國家主席習近平《論教育》、《習近平文化思想學習綱要》、《近鏡頭：溫暖的瞬間》繁體版新書發布會。圖示李家超（右二）、中聯辦主任周霽（左二）、紫荊文化集團董事長許正中（右一）主持揭幕儀式。（政府新聞處）

李家超又引述習近平對香港學生回信指出，愛國主義是中華民族精神的核心，特區政府大力推動愛國主義教育，通過學校課程、教育活動、主題展覽、線上線下宣傳等，提升香港青年以至廣大市民的國民身分認同和文化自信，培養大家的家國情懷。

李家超強調，香港在邁向「由治及興」的路上，從來不是孤帆獨槳的旅途，而是千帆共濟的征程，以國家東風領航四海之勢，在民族復興巨輪破霧前行，必須全面掌握好國家發展的偉大航道，同心同行為強國建設作出貢獻。