施政三年｜李家超盼港成蝶高飛：寧做艱難改革者，不做安逸停滯者

本屆政府將上任三年。行政長官李家超一連兩日發佈影片展望發展，繼前一天形容香港要「破繭成蝶」，今日（29日）再發佈新影片，提到「破繭成蝶」的重點，在於主動「破繭」破局、改革求變，更在於「成蝶」之後高飛，即做好「內聯外通」。李家超說香港在世界舞台上找準定位，把握好國家機遇和世界機遇，開拓新商機和新市場。「我們寧願做艱難的改革者，也不能做安逸的停滯者。」



李家超表示，香港應在「成蝶」後高飛，即做好「內聯外通」。（李家超Facebook）

何為「把握好國家機遇」？李家超：推進北都、河套發展

李家超在片中解畫何為「內聯外通」。他說，「內聯」即把握好國家機遇，舉例推進北部都會區、河套深港科技創新合作區的發展，以創新思維結合市場力量，還有加快國際創新科技中心建設、發展低空經濟和推進與粵港澳大灣區的合作。

李家超指，寧願做艱難的改革者，也不能做安逸的停滯者。（李家超Facebook）

至於「外通」，李家超認為要把握國際機遇，在世界舞台上找準定位，綻放光芒。他列出香港在世界的各項排名，包括去年再次獲評全球最自由經濟體、今年《世界競爭力年報》全球排名第三，今年全球金融中心指數獲全球第三和亞洲第一、有五所世界百強大學等。他強調，要深化國際交往合作，強化「內聯外通」的作用。

我們寧願做艱難的改革者，也不能做安逸的停滯者。 行政長官李家超

李家超：寧做艱難的改革者

他表示，外圍環境充滿挑戰，施政沒有最好，只有更好，必須繼續努力，以市民利益為依歸，改革創新，求變識變，並相信憑着香港人的智慧和經驗，必能展翅高飛，在創新創造推動香港「由治及興」，再創新的高峰。