七一酒會｜李家超：上任後經濟負增長變正增長　將加快發展北都

今日（1日）是香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超致辭時表示，今屆政府完成了歷屆政府想做，但未能達成的23條立法，上任後經濟由負增長變正增長。展望未來，他會加快發展北部都會區、河套區、新田科技城，引入新理念、新辦法拆墻鬆綁，重申寧願做艱難的改革者，也不願做安逸的停滯者。



酒會前，特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，李家超率問責班子出席。三名前特首也有觀禮，包括全國政協副主席梁振英，以及林鄭月娥和曾蔭權。 前行政長官董建華未有現身，其辦公室向《香港01》表示董建華在家休養，沒有計劃出席有關活動。今年是董建華連續五年缺席七一回歸升旗禮及酒會。



2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超伉儷出席，並在活動上致辭。（梁鵬威攝）

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超伉儷出席，並在活動上致辭。（梁鵬威攝）

李家超七一酒會致辭：完成歷屆想做但未能達成的23條立法

灣仔會展舉行慶回歸酒會，李家超在活動上致辭。他表示，今日是香港回歸28週年的大日子，本屆政府上任三周年，三年來政府建立了安全和穩定的香港，發展經濟、改善民生，強調自己改變了政府文化，完成了基本法23條立法，完成歷屆政府想做而未能達成的歷史任務。

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，行政長官李家超致辭。（梁鵬威攝）

李家超：上任後經濟由負增長變正增長

他強調，今年香港排名全球第七個最安全城市、公屋輪候縮短九個半月、打擊濫用公屋，收回8700個單位，等同剩下87億元建築費；同時興建簡約公屋，今年料9500伙入住。他指，本屆政府上任以來，香港經濟由負增長轉為正增長，家庭月入增加4,000元；加強互聯互通、提升金融競爭力，著力招商引資搶人才，抵港的高才專才超過21萬人；引進84間前沿科技公司等。

李家超：加快發展北部都會區、河套區、新田科技城

李家超說，香港的世界競爭力連續兩年上升，由世界排第八升至第三，形容香港面對挑戰和機遇，在一國兩制優勢下，機遇大於挑戰。接下來政府有三方面重點工作：

一，以高水平安全護航高質量發展，維護國安，把握機遇，全力拼經濟，融入國家發展大局；二，是加快發展北部都會區，北都人口、面積佔據香港三分之一，會引入新理念、新辦法拆墻鬆綁，加快發展河套區、新田科技城，以產業發展為重點考慮；

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，出席的包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國。（梁鵬威攝）

三，著力改善民生，施政目標是讓市民有更好生活，市民安居樂業，政府會持續在住屋、醫療、教育等方面改善民生，繼續加快房屋供應等，簡樸房有望明年三月開始登記，會繼續精準扶貧。

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會。（梁鵬威攝）

引用《為學》重申寧做艱難改革者，也不做安逸停滯者

李家超引用清代彭端淑的《為學》：「天下事有難易乎？為之，則難者亦易矣；不為，則易者亦難矣」，意即天下的事情有困難和容易區別嗎？只要付諸努力，困難的事情也變得容易；如果不努力實踐，容易的事情也變得困難。

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會。（梁鵬威攝）

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會。（梁鵬威攝）

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，李家超與梁振英碰杯。（梁鵬威攝）

他說寧願做艱難的改革者，也不願做安逸的停滯者，香港提供給世界的是安全和發展的確定性，國家和世界的機遇都圍繞著香港，只要不斷提升價值和競爭力，有信心東方之珠可以在世界舞台上綻放更耀眼光芒。

2025年7月1日，香港回歸28周年紀念日，特區政府在灣仔會展舉行慶回歸酒會，李家超與梁振英碰杯。（梁鵬威攝）

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金紫荊廣場早上八時升旗儀式

會展慶回歸酒會前，灣仔金紫荊廣場早上八時舉行升旗儀式，懸掛國旗和區旗的政府飛行服務隊直升機，在維港上空飛過。儀式上，警察樂隊奏樂，並在歌唱家領唱下獻唱國歌；特區政府紀律部隊在空中和海上敬禮。

2025年7月1日，香港回歸28周年，特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式，行政長官李家超率特區政府司局長出席。（梁鵬威攝）

2025年7月1日，灣仔金紫荊廣場升旗儀式，行政長官李家超出席，三名前特首亦有到場，包括全國政協副主席梁振英，以及林鄭月娥和曾蔭權均有到場觀禮。 （梁鵬威攝）

三名前特首曾蔭權、林鄭月娥、梁振英到場觀禮

三名前行政長官現身，包括全國政協副主席梁振英，以及林鄭月娥和曾蔭權均有觀禮。首次參加灣仔金紫荊廣場升旗儀式的中聯辦主任周霽進場時，分別與前行政長官曾蔭權、林鄭月娥、梁振英握手。

2025年7月1日，灣仔金紫荊廣場升旗儀式，行政長官李家超出席，三名前特首亦有到場，包括全國政協副主席梁振英都有到場觀禮。 （馬楚烽攝）

董建華辦公室回應《香港01》於活動前的查詢時表示，董建華正在家休養，沒有出席有關活動。（資料圖片）

董建華連續五年缺席

前行政長官董建華未有出席慶回歸28周年活動。翻查資料，今次是董建華連續五年缺席七一升旗禮，去年透過公關表示正在休假，沒有出席有關活動。

董建華辦公室回應《香港01》於活動前的查詢時表示，董建華正在家休養，沒有出席有關活動。