前高官批公務員跳point太寬鬆　楊何蓓茵：上司須強化績效報告

前民政事務局常任秘書長楊立門近日公開質疑公務員薪酬制度遭濫用，直指考績評核過於寬鬆。公務員事務局局長楊何蓓茵就此回應，擔任上司的公務員須強化考績報告內容，並在日常工作中及時向下屬指出不足之處，以落實工作表現管理。



楊立門曾經出任發展局及前民政事務局常任秘書長，是公務員體系最高職級。（資料圖片）

楊何蓓茵接受香港電台《上任三周年》訪問，談及全體公務員在本財政度凍薪，但仍享有增薪點。對於楊立門質疑公務員薪酬制度被匥用，楊何蓓茵回應指，作為上司的公務員有需要強化考績報告，平時亦要向下屬指出不足之處，做好工作表現管理。

楊立門揭考績寬鬆 憂制度遭濫用

在公務員薪級表制度下，每年本應有表現良好才可「跳point」增薪，但楊立門近日指出，2022至2023年間不獲增薪者僅7至21人。他質疑：「表現唔達標嘅公務員咁少，應高興還是擔憂制度未被善用甚至遭濫用？」楊立門建議參考私營機構做法：先訂整體加薪幅度，再由部門首長按員工年度表現決定個人調薪額度，「應加就加，應凍就凍」，並可從1,500名首長級公務員試行。

楊何蓓茵回應楊立門質疑，表示作為上司的公務員有需要強化考績報告。（直播截圖）

楊何蓓茵：高官責任制不會令官員「驚咗」

行政長官李家超已委派政務司司長陳國基研究「高級公務員責任制」，擬加強獎懲機制，對表現良好者獎勵，表現不濟者處分（包括凍薪）。楊何蓓茵在今日刊出的訪問中解釋，效能問責非新要求，特首期望高級官員落實監察下屬的責任，此制度不會令官員「驚咗」，反令有心者獲認可。

楊何蓓茵表示，當局本月將推出「政府治理人才培育計劃」，從首長級以下兩至三級公務員中物色潛質人選重點栽培，參與者若未達標須退出計劃，配合治理水平提升。

公務員的「薪級表」有幾十個薪級點，以二級行政主任為例，薪酬是薪級表第15至27點（即頂薪點），每年跳一「point」，即約2000多元。（黃浩謙攝）

重複性、「手板眼見」的公務員崗位將逐步減少

政府訂立了至2027年4月精簡1萬個公務員職位的目標。楊何蓓茵表示，重複性、「手板眼見」的崗位將逐步減少，政府會善用人工智能技術，但需策略思維的職位及真人監察角色不可取代。

對於檢討公務員福利的呼聲，她強調2000年後福利制度已變革，逾六成公務員屬新合約條款，福利與私營機構相若，而至於舊條款下的公務員福利須尊重合約精神，不可隨意改變。

回顧三年任期，她特別提及兩次大規模公務員動員成果：啟德體育園演練（14萬人次參與）及2023年區議會選舉宣傳，展現團隊協作效能。在國安培訓方面，《公務員守則》已更新，待保安局推出《公務員國安實務指引》後，公務員學院課程將納入重點內容，以應對變化中的國安風險。