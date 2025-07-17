立法會選舉｜朝八半至晚十半投票　擬上水兩學校續設鄰近邊境票站

新一屆立法會選舉12月7日舉行，選舉事務處昨天（16日）向立法會提交文件公布投票安排，當日上午8時30分至晚上10時30分投票，繼續在上水港鐵站附近兩間學校設立鄰近邊境投票站，並沿用電子登記系統，希望提升投票效率。



擬設600個一般投票站 08:30-22:30投票

選舉事務處將設立約600個一般投票站，供地方選區選民和功能界別選民投票，連同選委會界別投票站及警署內專用投票站，投票時間為上午8時30分至晚上10時30分；懲教院所專用投票站投票時間為上午9時至下午4時。

區議會選舉12月10日舉行，晚上近8時發生重大事故，無法使用電子選民登記冊，牛頭角下邨保良局顧卞莉長者日間護中心投票站外有數十名選民等候。（羅國輝攝）

上水兩學校擬設鄰近邊境投票站

參考2023年區議會一般選舉的安排，當局計劃在上水港鐵站附近兩所學校設立鄰近邊境投票站，供地方選區和功能界別選民投票，選民需預先網上登記方可使用，並評估在其他鄰近邊境增加投票站的可能性。

選委會界別投票站設於灣仔會展中心，該界別選民可一次投下三類選票。（資料圖片）

多數採用電子選民登記冊系統

多數投票站將採用電子選民登記冊系統，少數網絡不穩的票站除外。點票方面，地方選區沿用站內人手點票，功能界別及選委會界別則採用中央點票，並繼續為有特別需要的選民設立特別隊伍，以及在投票站設立座位區。