立法會選舉｜朝八半至晚十半投票 擬上水兩學校續設鄰近邊境票站
撰文：王晉璇
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新一屆立法會選舉12月7日舉行，選舉事務處昨天（16日）向立法會提交文件公布投票安排，當日上午8時30分至晚上10時30分投票，繼續在上水港鐵站附近兩間學校設立鄰近邊境投票站，並沿用電子登記系統，希望提升投票效率。
擬設600個一般投票站 08:30-22:30投票
選舉事務處將設立約600個一般投票站，供地方選區選民和功能界別選民投票，連同選委會界別投票站及警署內專用投票站，投票時間為上午8時30分至晚上10時30分；懲教院所專用投票站投票時間為上午9時至下午4時。
上水兩學校擬設鄰近邊境投票站
參考2023年區議會一般選舉的安排，當局計劃在上水港鐵站附近兩所學校設立鄰近邊境投票站，供地方選區和功能界別選民投票，選民需預先網上登記方可使用，並評估在其他鄰近邊境增加投票站的可能性。
多數採用電子選民登記冊系統
多數投票站將採用電子選民登記冊系統，少數網絡不穩的票站除外。點票方面，地方選區沿用站內人手點票，功能界別及選委會界別則採用中央點票，並繼續為有特別需要的選民設立特別隊伍，以及在投票站設立座位區。
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