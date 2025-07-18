施政報告2025｜田北辰倡各局訂招商KPI　謝偉俊促政府兼聽民意

今年《施政報告》提早在9月公布，今日（18日）有多個小黨派及非黨派議員一齊與行政長官李家超會談，提交諮詢建議。當中實政圓桌田北辰提出，政府要解決財赤唯有招商，他認為各決策局都應該盡「公民責任」，主動因應各自負責領域招商引資，幫香港開拓新興產業。



港九勞工社團聯會（勞聯）主席林振昇則建議政府立法為平台工作者，如外賣員、網約車司機等提供保障，包括購買與一般勞保同等的工傷保險、為工作者供強積金等。



田北辰建議政府應為各決策局訂立招商引資的關鍵績效指標（KPI），要求部門在履行原有職能外，亦應負上「公民責任」主動出擊引進企業。（馮藹怡攝）

田北辰：局局要招商 盡「公民責任」幫香港找新興產業

香港正面臨經濟轉型的重要時刻，872億元的財赤固然令人不少人擔憂，更大的問題在於本地產業結構過於單一，不足以支撐長遠經濟發展。田北辰今日向特首遞交實政圓桌對今年《施政報告》的建議書，指出在不加稅、不舉債的情況下，擴大利得稅是長遠解決財赤的核心，而要「做大個餅」，就要吸引更多企業來港。

他建議政府應為各決策局訂立招商引資的關鍵績效指標（KPI），要求部門在履行原有職能外，亦應負上「公民責任」主動出擊引進企業。例如，環境及生態局可推動再生能源公司落戶、醫衞局聯繫國際藥廠設立研發中心，而運輸及物流局在開放網約車平台後，亦會吸引跨國企業進駐，藉此擴充稅收來源。

田北辰還建議打造大嶼山為亞洲度假勝地，興建新道路優化南北大嶼連接；把洪水橋至前海跨境鐵路延伸至欣澳以接駁東涌綫，並且全程採用內地標準建造；以及多項與民生福利的相關措施。

林振昇今日亦都聯同立法會議員周小松，向特首提交涵蓋勞工、民生、經濟及公務員制度等範疇的42項具體建議。（林振昇Facebook）

勞聯提42項施政建議 促立法保障平台工作者

林振昇今日聯同勞聯另一立法會議員周小松參與特首諮詢，他們提交了涵蓋勞工、民生、經濟及公務員制度等範疇的42項具體建議。林振昇於會上重點呼籲政府延續及擴展「工傷復康先導計劃」，並立法保障平台工作者權益。他建議政府可參考新加坡模式制定至少三大保障，例如要求平台企業為工作者購買與一般勞保同等的工傷保險，同時為工作者供強積金等。他又建議，新加坡模式亦都可以涵蓋網約車司機，配合將來的合法化規範一併處理。

立法會議員謝偉俊向特首李家超提交施政報告建議，促請政府「兼聽民意，節約用度」。（謝偉俊facebook)

謝偉俊促政府節約用度 各部門設DOGE小組

選委界議員謝偉俊向特首提出「兼聽民意、節約用度」，促請特區政府擴大目前發展局轄下「項目策略及管控處」職權，以及在每個部門增設類似美國政府效率部（DOGE）的小組，勵行節約；為各項創科撥款設KPI，務求好像新加坡主權基金淡馬錫，為當地政府定期提供穩定回報，令庫房有出有入。

此外，針對不少市民指經濟政策未能惠及民生，滿街「吉」舖，結業裁員消息又不絕於耳，謝偉俊建議特區政府多與市民溝通接觸。

立法會議員何君堯與行政長官李家超會談，提交施政報告建議。（何君堯facebook）

何君堯倡國安及愛國教育「專科專教」

新界西選區議員何君堯對施政報告提出三點具體意見，包括加大力度發展黃金市場。何君堯指，去年施政報告已提出發展黃金市場，但香港目前只佔全球交易量0.7% 。他又提出把國家安全教育和愛國主義教育植根於學校課程，研究專科專教，以及精簡公務員架構，包括將香港電台與政府新聞處合併並交由民青局管轄，以及精簡小販管理隊。

醫療衞生界議員林哲玄向特首李家超提交施政報告建議。（林哲玄facebook）

林哲玄建議成立高層次委員會制定復康政策

醫療衞生界議員林哲玄圍繞三個議題提出建議，分別為進一步發展基層醫療、推動醫療收費和融資改革，以及做好整全復康治療規劃。他建議政府成立高層次委員會檢視香港復康服務並制定復康政策。

立法會議員向行政長官李家超提交施政報告建議。（狄志遠facebook）

狄志遠籲停削社福界撥款及交代醫療收費豁免制度

新思維議員狄志遠提交的施政報告建議裏，則促請當局停止削減社福界撥款及盡快交代公營醫療收費豁免制度。狄志遠表示，現時很多基層市民，特別是長者和長期病患者，擔心醫療收費會加重醫療負擔，不去求醫，結果反令病情加重。