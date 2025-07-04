施政報告2025｜周文港籲先發展大學城　邱達根倡設數碼工作簽證

立法會G19今日（4日）與行政長官李家超會面，就《2025年施政報告》提交名為《尋求突破，開創新機：2025年施政報告建議書》的八大政策建議。成員之一的選委界周文港重點建議率先發展「北都大學城」，帶動整個北都提速發展。另一成員，同為選委界的邱達根則建議推動十大科創政策，提出設立航天及海洋科研基金、工業企業總資助額提升至10億元，並建議推出「數碼工作簽證」緩解科技人才荒。



G19召集人謝偉銓會後透露，政府對大部分建議持開放態度，認為內容務實可行。（周文港fb相）

周文港建議放寬八大非地生限額 成立專責辦公室招才

周文港的《施政報告建議書》重點提出加快發展國際高等教育樞紐、透過率先開發「北都大學城」以引領整個北部都會區的提速發展，引領整個北部都會區的提速發展，以及放寬非本地生限額和支持自資院校蓬勃發展。

其中建議注資20億元，推出新一輪「傑出創科學人計劃」、放寬「八大」及自資院校錄取非本地生限額至「額外五成」，成立專責辦公室招攬學生、學者，及支持自資院校發展。

邱達根促推科創政策 放寬科技人才簽證

科技類企業投資者立法會議員則提出十大科創政策方案。重點包括推動前沿產業，他提出爭取中國科學院「空間應用中心」落戶香港，並設立「航天科研專項基金」及「海洋科研專項基金」，支援本地大學與企業深化技術轉化，吸引海內外頂尖科研團隊來港，爭取更多國家級實驗室進駐。此外，優化「新型工業加速計劃」，為大型項目提供最高10億元兩級配對資助，提升企業來港誘因。

為緩解科技人才短缺，他倡議推出「數碼工作簽證」（DigiPass）便利聘用大灣區科技人才短期來港，並放寬「職專畢業生留港計劃」永居條件至「2年學習+2年求職+3年工作」，同步推動中港資歷互認。其他建議涵蓋加速落實百億創科引導基金、提升政府數位治理架構，以及強化北部都會區發展協調，全面鞏固香港創科競爭力。