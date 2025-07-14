施政報告｜民建聯倡降投資移民門檻　設千億資金池助內地人才買樓

新一份《施政報告》9月發表，民建聯今日（14日）與行政長官李家超會面，提交446項施政報告建議，涵蓋金融、旅遊、吸引人才、優化外勞制度等領域。



針對樓市不振，民建聯提議放寬「新資本投資者入境計劃」申請人的買樓門檻，由5,000萬元降至3,000萬元，以及向中央設立「高才通」專項資金匯出總額度，建立上限為1,000億元等值人民幣的「香港購房資金池」，幫助內地人才在港置業。



7月14日，民建聯提交《2025施政報告》建議後見記者。（民建聯）

民建聯冀穩定樓市 倡投資移民買樓門檻降至3000萬

民建聯今天（14日）會見傳媒簡介《施政報告》建議，強調政府應在動蕩的國際格局中把握機遇，善用「一國兩制」的獨特制度優勢和安全穩定的發展環境，全力吸引資金、人才和技術匯聚香港，並解決市民在營商、就業和生活各方面困難。

針對本港樓市復甦步伐不似預期，民建聯指出政府必須穩定樓市及激活物業市場流轉性。包括靈活調整土地用途，放寬商業用地轉型為服務式公寓，或酒店項目的審批；放寬「新資本投資者入境計劃」申請人可購買的住宅門檻，由5,000萬港元或以上，下調至3,000萬元或以上。

不少透過各項計劃來港的人才也會置業，惟面對資金難「過河」來港的問題。民建聯冀政府向中央爭取設立「高才通」專項資金匯出總額度，建立上限為1,000億元等值人民幣的「香港購房資金池」，便利人才在港置業。

倡堵塞外勞制度漏洞 引入罰款機制

除了樓市，民建聯亦關注就業市場。本港3月至5月的失業率上升至3.5%，為近兩年半新高，輸入外勞被指衝擊本地就業。民建聯強調確保本地就業優先，應盡快堵塞外勞制度漏洞，包括加強「放蛇」捉違規個案及引入罰款機制。

7月14日，民建聯提交《2025施政報告》建議後見記者，黨主席陳克勤發言。（民建聯）

倡放寬同股不同權公司上市要求 吸引更多海外企業

鞏固本港的金融中心地位方面，民建聯建議修訂《上市規則》，放寬同股不同權公司上市的市值及收入要求，吸引更多海外優質企業來港上市，並放寬對中小型公司的上市門檻，以及研究在港發行離岸人民幣穩定幣。

旅遊發展方面，民建聯希望向中央爭取將更多城市納入自由行；重視穆斯林遊客，完善清真飲食的認證服務及配套安排。

7月14日，民建聯提交《2025施政報告》建議後見記者，會務顧問李慧琼發言。（民建聯）

倡重推出售公屋計劃 研推公營房屋「先租後買」

其他建議包括檢視公營醫療收費的調整幅度及改革步伐，加快提升私營醫療服務收費透明度的立法；重推出售公屋計劃，及積極研究推行公營房屋「先租後買」政策；盡快成立由司長級領導的跨部門人口政策小組，制定更完善的人口政策；提速建設北部都會區，推出包含各局政策及中央特殊配套的北都產業政策包，優先建設北都大學教育城等。