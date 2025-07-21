林定國率五高官赴京 出席「一帶一路」建設聯席會議
撰文：陳立程
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律政司司長林定國將以「融入國家發展大局督導組」下設的「一帶一路」發展小組組長身分，率領多名特區政府高級官員到北京，出席周四（7月24日）上午舉行的支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第八次會議。
四問責官及一常秘隨行 包括丘應樺、甯漢豪
陪同林定國訪京的官員包括商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪、商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠、財經事務及庫務局副局長陳浩濂和創新科技及工業局副局長張曼莉。他們將分別於明日（7月22日）及後日啓程。
林定國將到訪港澳辦及外交部 匯報律政司政策進展
在北京期間，林定國與律政司國際法律專員丁國榮將到訪國務院港澳事務辦公室和外交部，匯報律政司主要政策措施的進展，包括國際調解院及推廣香港作為國際法律及爭議解決服務中心的相關工作。他亦會到訪商務部，就共同關注的事宜交換意見。
林定國將於周四下午返港。在他離港期間，律政司副司長張國鈞將署理律政司司長職務。丘應樺離港期間，商務及經濟發展局副局長陳百里將署理商務及經濟發展局局長職務。甯漢豪離港期間，發展局副局長林智文將署理發展局局長職務。
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