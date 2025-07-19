國際調解院｜林定國：調解員分兩名冊　港人有機會參與其中

國際調解院總部落戶香港，預料年尾或下年初正式運作。律政司司長林定國表示，調解員將設有兩個名冊，包括國家間的調解員名冊，可處理將國家之間的爭議，另外就是一般商事的調解員名冊，兩個名冊都會有數目限制。



林定國表示，香港處理商事方面「都幾叻」，屆時可向中央爭取香港成為處理一般商事的調解員。



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締約國可委任調解員 理事會都有名額 數目均有上限

林定國今日（19日）在商台節目《政經星期六》內表示，揀選調解員其實沒有限制，但需令所屬締約國覺得有公信力、中立、可排解糾紛。他形容，這是「和事佬」角色，並非每個都是法律專業。他又表示，調解院有規定，簽約國有權委任某些人做調解員。

另一個方式是理事會委任調解員，理事會另外有名額，挑選人士不一定涵蓋在簽約國內，條件亦不是通過考試，而是視乎有否法律經驗、外交經驗等。

上述兩個委任調解員的數目都設有限制。

林定國。（廖雁雄攝）

香港有機會爭取成為商事調解員

至於調解員的名冊，亦分為兩個。林定國表示，一個是負責處理國家間事務及爭議的名冊，另外是一般商事調解員名冊，每次有爭議時雙方就可挑選自己相信的「和事佬」處理問題。

林定國指香港能參與其中，當中包括調解院的秘書處，可以協助處理行政、推廣等。另外就是一般商事的調解員名冊，他解釋，中國簽署了《國際調解院公約》，挑選一般商事調解員時，可爭取包括有香港人參與。此外，他又指，個別調解都有律師團隊在側，香港法律界可參與其中。

軟實力應對軟對抗 並非「要拉要鎖」

另外，林定國亦再回應軟對抗問題。他表示，市民要居安思危，如果犯法就當然依法處理，不犯法的軟對抗可能涉及誤導性言論，令大家對政府、中央產生負面、不理性的看法，或令人信以為真。他指出，問題要正視但並非「要拉要鎖」，可靠自身的軟實力去處理，市民亦可增加自己的判斷力。