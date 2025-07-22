控煙｜梁熙：加味水煙如常銷售？　醫衞局：需不含尼古丁及煙草

特區政府推出十項控煙措施，包括第一階段將禁售薄荷味外指明添加劑的傳統吸煙產品，料2027年第二季實施，有酒吧業界憂慮變相規管水煙。民建聯立法會議員梁熙今日（22日）在《2025年控煙法例(修訂)條例草案》委員會問及，如加味水煙不含尼古丁，是否可如常在室外銷售？



醫務衞生局副秘書長李力綱表示，水煙如果不含煙草就不是傳統煙草產品；如不含煙草亦不含尼古丁，就既不是傳統煙草產品，亦不是另類煙草產品，不會受到規管。不過他強調會受「吸煙行為」規管，即不能在非吸煙區吸食。



梁熙。（直播截圖）

醫務衞生局：對水煙是否不含煙草成分存疑

梁熙問及水煙的最新處理辦法，例如沒有尼古丁的加味水煙是否可照樣銷售。李力鋼表示，水煙是傳統煙草產品，對是否不含煙草存疑，但表示倘若真的不含煙草、不含尼古丁，就會既不是傳統煙草產品，亦不是另類煙草產品，不會受到規管，但仍不能在非吸煙區吸食。

醫務衛生局副秘書長李力綱。（黃浩謙攝）

指明添加劑附表惹爭議 政府提修正案

至於引起爭議的「附表10 - 指明添加劑」包括2700多種添加劑，部分可能是煙草製造的必需品。局方提出修正案，參考加拿大做法，將部分成分豁免，譬如列表內的「礦物質營養」將「製造傳統吸煙產品必需的礦物質營養」除外，以及列表內的「蔬菜萃取物」將「澱粉」除外等。

不過，自由黨立法會議員邵家輝亦想提出修訂，認為政府的「附表10 - 指明添加劑」清單設計仍有缺陷，由於可能提出更多修訂，他擬於立法會大會上才提出修正案。

及後，李力綱補充指，基本上豁免成分的名單、被禁成分的名單，都與加拿大看齊。他指加拿大做了多年的禁止加味煙措施，不存在個別團隊所言，突然香港沒有煙草產品。