控煙十招｜禁加味煙橫生枝節　指明添加劑附表掀暗戰

特區政府推出十項控煙措施，期望進一步降低吸煙率，推動香港邁向「無煙城市」。部分措施涉及修訂法例，包括第一階段將禁售薄荷味外指明添加劑的傳統吸煙產品，料2027年第二季實施。相關法案委員會正審議條例，有立法會議員指出，文件的「附表10 - 指明添加劑」（下稱「附表」）包括2700多種添加劑，部分可能是煙草製造的必需品，在會議上引起關注。



醫務衞生局官員曾表示反覆看過條文，稱看不到實施條例會令合規煙草產品來不到香港，「唔使」替煙草商擔心。但據了解，煙草業界昨日（4日）去信法案委員會，指「附表」存在根本性缺陷，可能令市面上幾乎所有現有煙草產品全被下架，變相全面禁煙。



吸煙危害健康毋庸置疑，但條例審議過程中對政府控煙措施有保留的議員不在小數，有議員更表示計劃提出修正案。委員會下周二再度開會，局方如何拆解，受到關注。



醫務衞生局6月6日公布短中長期進一步控煙措施。(黃浩謙攝)

業界人士指附表覆蓋範圍廣 變相全面禁售煙草產品

政府早前公佈「控煙十招」，其中就包括分兩階段禁止「加味煙」，首階段先禁薄荷味外指明添加劑的傳統吸煙產品，料2027年第二季實施；第二階段禁止薄荷煙，未設實施日期。就如何界定加味煙與原味煙，政府以「加味劑」及「指明添加劑」為界限，通過後在實施日期起，將會禁止售賣含有「加味劑」及「指明添加劑」的傳統煙草產品。

不過，有煙草業人士指出，「附表」覆蓋範圍廣，部分與加味無關、更是煙草製作必要的成分，偏離政策原意。他們認為法例一旦通過，目前香港市面售賣的國際及中國品牌香港產品要全數下架，必然造成市場混亂。他們甚至警告，煙民會因一時三刻難取得替代品，轉投私煙市場，與政府控煙目標背道而馳。

煙草事務協會指，若附表得到通過，幾乎等同全面禁煙。(資料圖片)

部分被納列表物質無可替代？ 煙草協會： 實施後會激活私煙市場

煙草事務協會由煙草製造、零售、分銷及其他相關行業的成員成立。據了解，協會昨日去信法案委員會，指經研究後認為「附表」存在根本性缺陷。協會指，「附表」直接援引聯合國糧農組織、世衞食品添加劑聯合專家委員會及美國香料與萃取物製造者協會等機構的清單，惟相關清單不時更新，被禁物質數量亦逾千種，令各方難以準確掌握及遵守，令業界無所適從。

協會又稱，部分在「附表」的物質是天然存在於煙草中的固有成分，或是於香煙生產過程中是必須或關鍵的，並且與注入、改變或提升煙的味道無關。協會舉例，「纖維素」屬於「附表」的「生果萃取物」和「蔬菜萃取物」，所有紙張包括香煙紙的生產均需使用纖維素，沒有可替代的材料。

協會認為，若「附表」被通過並生效，會令香港的合法煙草市場會一夜清零，私煙市場將瞬間被激活，吸煙者將轉向來源不明、質素無保證的非法產品，構成更大公共健康與安全風險。協會認為，這將嚴重偏離局方宣稱「禁止售賣加味煙」的立法原意和「先禁非薄荷味、再禁薄荷味」的規管步驟。

邵家輝。（盧翊銘攝）

邵家輝指無香煙符合條例 醫衞局：不會出現煙草產品不能進口的情況

翻查立法會《2025年控煙法例(修訂)條例草案》委員會6月30日的會議，自由黨批發及零售界立法會議員邵家輝亦有類似說法。他在會議上質疑政府無諮詢煙草商會，直言如包括「附表」的法例通過及實施，「假設聽日立法、後日冇得買」，並非僅限於禁售果味煙，反而是所有香港煙草產品都會即時落架，「根本所有香煙都不能符合呢個條款」。他強調自己是提醒局方，認為局方與煙草商無溝通，只是「靠估」。

醫務衞生局副秘書長李力綱當時回應指，反覆看過條文，看不到有情況會令合規、正常煙草產品來不到香港，他直言，煙草商角度當然不希望有這個禁令，指煙草商好清楚自己產品有甚麼物質，「唔使幫佢擔心」。

01觀點｜是時候禁煙了

謝偉俊（黃浩謙攝）

醫務衞生局：政府不想影響無加味道的煙草產品

當日會議上，選委界立法會議員謝偉俊亦對「附表」提出質疑，詢問當中有否傳統煙的成分包含在內，若然通過法例，傳統煙會否被禁止？

李力綱表示明白議員的憂慮，但制定條文有根據，不是隨意「左抄右抄」。他強調，針對處理加味煙好小心，政府不想影響無加味道的產品。他又指，香港大部分煙草屬進口，起草附表時已經顧及海外加味煙禁令。他解釋，文件第二部豁免煙草製造過程必須物品，認為已經顧及到傳統煙。

不過，曾多次公開表態支持政府控煙措施的醫療衞生界議員林哲玄，當日亦稱在聽完其他議員發言後感到擔憂。他直言，如果部分物質確實在煙草自然出現，但又要被禁止，就會強人所難。

有議員指問題出在缺乏溝通 邵家輝擬提修正案

煙草業界與政府各執一詞，相關法案委員會將在下周二繼續開會審議。有議員認為，雖然「附表」包括多項物質，但對於煙草業界所指全數落實等同煙草會絕跡香港卻存疑，惟另一方面，局方做法也值得商榷。

該名議員認為，政府沒有與煙草商溝通，就信誓旦旦認為不會影響其他煙草產品，可能導致最終實際操作時出現問題。他又估計，在雙方無溝通的前提下，可能連如何定義原味煙都有差異，因此局方才會認為條例無影響原味煙，而煙草商卻認為部分產品遭影響。

無論如何，煙草商去信委員會後，局方如何應對有待觀察。邵家輝接受《香港01》訪問時表示，積極考慮提出修正案，惟具體內容仍待推敲。對於「附表」的影響，他重申「提咗局方好多次」。