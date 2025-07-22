籃球博彩合法化｜法案委員會開兩次會審議完　無議員打算提修正案

政府建議以足球博彩制度為藍本，設立籃球博彩規管制度。審議籃球博彩合法化的立法會《2025年博彩税(修訂)條例草案》委員會今日（22日）召開第二次會議，完成條文的逐條審議。委員會主席陳振英表示，有意就條例草案提出修正案的委員可在8月1日前提交，但委員會見不到有修正案的必要，亦沒有需要安排第三次會議，稍後會與政府跟進條例草案恢復二讀辯論的日期，及後會發通告。



審議籃球博彩合法化的立法會《2025年博彩税(修訂)條例草案》委員會今日（22日）召開第二次會議。（資料圖片）

根據政府文件，《條例草案》旨在修訂《博彩稅條例》（第108章）及相關附屬法例，訂立籃球博彩的規管框架，包括賦權民青局局長發出營運籃球博彩的牌照，並施加牌照條件。至於博彩稅的計算和徵收方法，則徵收淨投注金的50%，與現時足球博彩稅率相同，料每年稅收約15億。

立法會《2025年博彩税(修訂)條例草案》委員會完成逐條審議。（NBA TV Facebook截圖）

早前新民黨立法會議員何敬康認為不能過於「善待」幾乎肯定獨家經營的馬會，建議投注淨收入75%作為博彩稅。何敬康不滿政府徵收博彩稅率，仍然只是博彩項目的一半利潤，坦言政府財政赤字嚴重，應該借籃球開賭機會增大政府收入比例，更應在適當時間考慮調升足球博彩稅率。