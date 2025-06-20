籃球博彩條例修訂草案今刊憲　7.2交立法會首讀

政府今日（20日）將《2025年博彩稅（修訂）條例草案》刊憲，《條例草案》將於7月2日提交立法會首讀。民政及青年事務局（民青局）表示，若《條例草案》獲通過，將會參考現時賽馬和足球博彩的模式，向香港賽馬會發出籃球博彩牌照，並制定相關牌照條件，以進一步減少賭博對市民，尤其是青少年的不良影響。當局又指，政府提供合法賭博途徑的目的，在於回應市民對某些賭博活動的需求，以免他們轉向非法的經營者下注。



民政及青年事務局表示，若《2025年博彩稅（修訂）條例草案》獲通過，將會參考現時賽馬和足球博彩的模式，向香港賽馬會發出籃球博彩牌照，並制定相關牌照條件（資料圖片/盧翊銘攝）

民青局指，政府一貫的政策是不鼓勵賭博，而在透過法例規管賭博活動方面，政府提供合法賭博途徑的目的，在於回應市民對某些賭博活動的需求，以免他們轉向非法的經營者下注。

當局續說，若《條例草案》獲通過，將會參考現時賽馬和足球博彩的模式，向香港賽馬會發出籃球博彩牌照，並制定相關牌照條件，以進一步減少賭博對市民，尤其是青少年的不良影響。

民青局指，政府一貫的政策是不鼓勵賭博，而在透過法例規管賭博活動方面，政府提供合法賭博途徑的目的，在於回應市民對某些賭博活動的需求，以免他們轉向非法的經營者下注。（NBA TV Facebook截圖）

根據政府文件，《條例草案》旨在修訂《博彩稅條例》（第108章）及相關附屬法例，訂立籃球博彩的規管框架，包括賦權民青局局長發出營運籃球博彩的牌照並施加牌照條件、博彩稅的計算和徵收方法，即徵收淨投注金的50%，與現時足球博彩稅率相同；以及擴大博彩及獎券事務委員會的職能以涵蓋與籃球博彩相關的監管事宜。