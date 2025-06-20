籃球博彩條例修訂草案今刊憲 7.2交立法會首讀
撰文：吳美松
出版：更新：
政府今日（20日）將《2025年博彩稅（修訂）條例草案》刊憲，《條例草案》將於7月2日提交立法會首讀。民政及青年事務局（民青局）表示，若《條例草案》獲通過，將會參考現時賽馬和足球博彩的模式，向香港賽馬會發出籃球博彩牌照，並制定相關牌照條件，以進一步減少賭博對市民，尤其是青少年的不良影響。當局又指，政府提供合法賭博途徑的目的，在於回應市民對某些賭博活動的需求，以免他們轉向非法的經營者下注。
民青局指，政府一貫的政策是不鼓勵賭博，而在透過法例規管賭博活動方面，政府提供合法賭博途徑的目的，在於回應市民對某些賭博活動的需求，以免他們轉向非法的經營者下注。
當局續說，若《條例草案》獲通過，將會參考現時賽馬和足球博彩的模式，向香港賽馬會發出籃球博彩牌照，並制定相關牌照條件，以進一步減少賭博對市民，尤其是青少年的不良影響。
根據政府文件，《條例草案》旨在修訂《博彩稅條例》（第108章）及相關附屬法例，訂立籃球博彩的規管框架，包括賦權民青局局長發出營運籃球博彩的牌照並施加牌照條件、博彩稅的計算和徵收方法，即徵收淨投注金的50%，與現時足球博彩稅率相同；以及擴大博彩及獎券事務委員會的職能以涵蓋與籃球博彩相關的監管事宜。
政府籃球博彩修訂草案周五刊憲 7.2首讀 料每年稅收約15億籃球博彩｜麥美娟預告草案下月交立法會 郭偉强明言不同意合法化籃球博彩｜擬由賽馬會獨家經營 麥美娟：搵好多人做變咗炒熱賭風籃球博彩｜倡投注淨收入75%作博彩稅 何敬康：馬會高層花紅滿瀉籃球博彩｜政府指公眾諮詢94%意見支持 擬徵淨投注金5成作博彩稅籃球博彩｜18歲以下賭博失調求助4年升兩倍 去年整體個案升15%籃球博彩合法化｜麥美娟：修例配合立法會時間 增撥資源防賭博