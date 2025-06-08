籃球博彩｜擬由賽馬會獨家經營　麥美娟：搵好多人做變咗炒熱賭風

政府建議籃球博彩合法化，民政及青年事務局局長麥美娟今日（8日）表示正與馬會商討在平和基金下增設青年戒賭教育輔導中心。她強調政府不鼓勵賭博，反駁坊間有指不應由馬會獨家經營的說法，「搵好多人一齊出嚟做，其實你係炒熱個賭風」，仍然建議發牌予馬會獨家經營。



6月8日，民政及青年事務局局長麥美娟接受商台訪問。(商台直播截圖)

麥美娟指，政府已於5月2日，完成規範籃球博彩的公眾諮詢，九成多意見支持規範。（NBA TV Facebook截圖）

擬由賽馬會獨家經營 麥美娟：搵好多人做變咗炒熱賭風

麥美娟在電台節目上重提，政府5月2日完成規範籃球博彩的公眾諮詢，指九成多意見支持規範，當局將於明日（9日）到立法會簡介和報告，討論下一步工作。

如果我哋要做嘅話，我哋係唔會好似有啲人講，我哋係咪應該搵好多人一齊出嚟做，其實你係變咗炒熱㗎，你係炒熱個賭風，所以我哋仍然係建議發牌畀馬會進行籃球博彩活動。 民政及青年事務局局長麥美娟

她說，目前是提供一個有限度、合法的籃球博彩途徑，強調「政府最根本嘅賭博政策就係不支持賭博」，制度落實後，籃球博彩牌照將會交由賽馬會，擔心交給更多機構會炒熱賭博氣氛，稅率會沿用足球博彩稅的計算方法。

麥美娟指，會和賽馬會商討，在平和基金下增設一間針對青年的戒賭教育輔導中心。（資料圖片/梁鵬威攝）

擬平和基金下增設一間青年戒賭教育中心

除了徴收籃球博彩稅，社會有呼聲要求賽馬會回饋更多資源。麥美娟指，初步會和賽馬會商討，在平和基金之下增設一間針對青年的戒賭教育輔導中心，換言之將會有五間中心，不過戒賭公眾教育是針對所有年齡層的市民，稱有挑戰但一定要做。此外，會要求馬會提供更多資源推廣體育文化。

被問會否將收到的博彩稅推廣籃球運動，麥美娟說很難有特別撥款，強調推廣籃球是「體育政策，唔係賭博政策」，但馬會若提供資源去落實體育政策，「可能係大家都想見嘅方向」。