籃球博彩｜麥美娟預告草案下月交立法會　郭偉强明言不同意合法化

政府擬將籃球博彩合法化，稅率將沿用足球博彩稅計算方法，即淨投注收入的50%。立法會民政及文化體育事務委員會今日（9日）開會討論公眾諮詢結果，出席的委員當中只有工聯會郭偉强一人明言「原則性不同意」，理由是籃球作為青年主流活動，會吸引支持者投注，又擔憂父母投注會影響子女。



民政及青年事務局局長麥美娟說這些情況本來就有，因應非法賭博更加嚴重，所以要立法規範，預告草案下月交立法會。



政府擬將籃球博彩合法化。（NBA TV Facebook截圖）

料籃球博彩合法化草案下月提交立法會

籃球博彩合法化的公眾諮詢，共收到1,063份意見，當中999份、即逾9成表明支持，28份（2.6%）未明確表明立場，反對建議的有36份（3.4%）。政府建議向馬會發出籃球博彩牌照，並定立牌照規限；沿用現行足球博彩稅的計算和徵收方法，向舉辦商徵收淨投注金的50%，作籃球博彩稅等。

麥美娟在會上預告立法時間表，稱如獲得委員會同意，預計今年七月可向立法會提交條例草案。

工聯會議員郭偉强質疑球類賭博和吸煙一樣，有「門戶效應」，令子女模仿父母投注。（歐嘉樂攝）

只有郭偉强明言不同意籃球博彩合法化

會上，有14名委員發言，只有工聯會郭偉强一人表明「原則性不同意」。他指，平和基金2022年發表報告提及五成受訪青年人，是因支持心儀球隊而投注，現時籃球是青年主流活動，擔憂籃球博彩合法化後，他們會將支持球隊和投注捆綁，形容是「不太理想、不健康做法」。

郭偉强又質疑球類賭博和吸煙一樣，有「門戶效應」，令子女模仿父母投注：「呢方面係咪淨係平和基金做服務就可以解決？」

民青局局長麥美娟形容，要立法將籃球博彩規範為有限度、有節制的博彩活動，希望同議員一齊加強對公眾的戒賭宣傳教育。（黃浩謙攝）

麥美娟回應說，即便不立法規管籃球博彩，上述情況「而家已經出現」，形容現時的非法賭博更加嚴重，故要立法將其規範為有限度、有節制的博彩活動，希望同議員一齊加強對公眾的戒賭宣傳教育。

新民黨何敬康關注當局制定50%稅率的考慮，以及會否調高以助改善政府財政狀況。（黃浩謙攝）

稅率會否調高？麥美娟：打擊非法賭博不是為增加稅收

新民黨何敬康早前表明，不應「善待」獨家經營籃球博彩稅的馬會，建議投注淨收入75%作為博彩稅，而非當局建議的50%。他在會上關注當局會否調高博彩稅，以助改善政府財政狀況。

麥美娟稱，籃球博彩稅率是參考足球博彩的稅率，目的是確保博彩活動相對非法賭博有競爭力。至於為何不多收稅，她稱規範籃球博彩的目的，「就係打擊非法賭博，而唔係為咗增加稅收」。

「A4聯盟」林素蔚建議當局為18至25歲青年，設定每月籃球博彩投注金額上限。（黃浩謙攝）

林素蔚爭取為青年設投注上限 麥美娟：未必有用

A4聯盟新界東南議員林素蔚關注規範青年群體博彩，建議當局為18至25歲青年，設定每月投注金額上限，以及設置「落日條款」，若籃球博彩合法化後賭博人數倍增，當局便考慮檢討或煞停籃球博彩。

麥美娟認為，設定每月投注上限未必有用，因為未成年人都可以借戶口投注，歸根結底應該是做好宣傳工作，將「非法賭博有害」的意識植根在心。她又指不需設日落條款，因為籃球博彩牌照有年期，「要取消嗰個牌就取消，唔需要加入條款」。