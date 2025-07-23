低空經濟｜團體倡設專責部門發展　港區人大陳曉峰：無人機市場大

港府配合內地大力發展低空經濟，中國香港低空經濟協會今日（23日）提出13項建議，包括設專責政府部門制定法規、、完善遙控駕駛員的培訓體系、推動兩地資格和執業互認。此外，協會建議為無人機生產、維修及航線規劃訂立統一標準，訂立與相鄰沿海城市的飛行路線，增加跨境直升機起降點等。



港區全國人大代表、中國香港低空經濟協會名譽創會會長陳曉峰表示無人機發展市場很大，香港政產學研都要配合，善用一國兩制優勢發展。



7月23日，中國香港低空經濟協會提出13項建議，希望香港政府大力發展低空經濟。圖為港區全國人大代表、中國香港低空經濟協會名譽創會會長陳曉峰。（何夏怡攝）

7月23日，中國香港低空經濟協會提出13項建議，希望香港政府大力發展低空經濟。圖為立法會議員陳紹雄。（何夏怡攝）

陳紹雄倡150公斤以上無人機納入監管

根據早前生效的《2025年小型無人機（修訂）令》，重量超過25公斤、惟不超過150公斤的小型無人機納入規管。協會顧問、立法會交通事務委員會主席陳紹雄建議將範圍涵蓋超過150公斤的載物無人機，強調世界各地已有俗稱「空中的士」、可用作載貨載人的中型無人機，港府亦應盡快制訂相應規則。

他強調無人機低空飛行的安全很重要，建議建立統一低空空域管理系統，集中管理各營運商的飛行活動及航道規劃，加入風險預警功能；就無人機運輸在載貨限重、飛行距離、飛行時間訂立基本要求。

7月23日，中國香港低空經濟協會提出13項建議，希望香港政府大力發展低空經濟。圖為協會主席張霆邦。（何夏怡攝）

7月23日，中國香港低空經濟協會提出13項建議，希望香港政府大力發展低空經濟。圖為立法會議員易志明。（何夏怡攝）

易志明：優先發展跨境物流

另一名協會顧問、航運交通界立法會議員易志明關注跨境物流，希望港府與其他大灣區城市合作建立「數字攣生灣區低空物流走廊」，從低空運輸載具、一體化口岸監管、跨境監管數據三個方向制定標準。

易志明指，儘管坊間認為北部都會區可應用無人機，但他認為「唔想到時再做」，內地已批出部分無人機應用地點，還設有通關人員和設施，香港亦應做好監管工作，找到合適地點推出監管沙盒。