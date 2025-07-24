甯漢豪訪京拜訪住建部等部門　冀深化建築工程交流合作

發展局局長甯漢豪周三（28日）展開北京訪問行程，拜訪國家文物局、住房和城鄉建設部，以及人力資源和社會保障部。甯漢豪隨後與正在北京考察的「識水思源」國家水利建設暨文化科技參訪團會合，參觀南水北調中線工程的終點站——團城湖調節池，並與參訪團共進晚餐，聽取學生分享。她預定周四（24日）繼續在北京的訪問行程。



周三早上，甯漢豪與國家文物局副局長喬雲飛會面，就兩地在舉辦文物展覽、青少年交流活動、人才培訓、文物研究、世界文化遺產申報及文物保護的科技應用等方面交換意見。她再次感謝國家文物局支持上月在香港開幕的「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽，為雙方2022年簽署《關於深化文化遺產領域交流與合作的框架協議書》後，第6個與內地合作的文物展覽，亦是規模最大及規格最高。

圖為2025年7月23日，發展局局長甯漢豪（左三）展開北京訪問行程，和發展局常任秘書長（工務）劉俊傑（左二）與住房和城鄉建設部副部長秦海翔（右三）會面。（政府新聞處圖片）

拜會住建部交流建造業發展

她其後拜會住建部，向副部長秦海翔率領的團隊介紹香港建造領域的最新發展。雙方就透過科技應用減低建造成本及提升生產力、推動建立粵港澳大灣區建築標準、善用香港的認證制度、將「組裝合成」及其他創新建築技術打造為產業、老舊樓宇的維修和重建等議題交流。甯漢豪與訪問團隨後與部長倪虹共進午餐，就建造業發展及城市建設分享兩地經驗。

圖為2025年7月23日，發展局局長甯漢豪（左三）展開北京訪問行程，與人力資源和社會保障部副部長俞家棟（右二）會面。（政府新聞處圖片）

訪人社部商建造業資格互認

下午，甯漢豪與人社部副部長俞家棟會面，就推動建造業人才發展的工作進行交流，包括香港建造業專業人士融入內地「職稱評價」制度、兩地各個建造專業的職業資格互認、為建造技術人員及工人制訂「灣區標準」及推展「一試多證」等。

甯漢豪感謝住建部及人社部一直支持香港建造業的長遠發展，指建造業為香港其中一項優勢產業，期盼香港與內地在建築工程領域的交流合作不斷深化，共同推動粵港澳大灣區建造行業邁向高質量發展，打造香港成為「國際基建中心」。