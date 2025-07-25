謝展寰深圳考察電動車充電設施　稱為香港發展開拓思路

環境及生態局局長謝展寰周四（24日）和環境及生態局人員到深圳考察充電基礎設施，先後到訪華為數字能源技術有限公司、拜訪深圳市發展和改革委員會，並考察蓮花山超級充電站等。



到訪華為了解電動車自動充電等發展

謝展寰首先到訪華為數字能源技術有限公司，了解該企業在電動車超級充電（超充）、儲能、電動車自動充電等領域的最新發展，以及向市場提供的最新減碳方案。

圖為2025年7月24日，環境及生態局局長謝展寰（左二）到深圳考察充電基礎設施，拜訪深圳市發展和改革委員會，與委員會領導和新能源企業代表進行座談交流，了解當地充電基礎設施最新發展。（政府新聞處圖片）

與深圳市發改委領導及企業代表座談

他其後深圳市發改委，與委員會領導和新能源企業代表進行座談交流了解當地充電基礎設施最新發展。他表示，深圳在電動車充電設施的最新發展情況及成功經驗對香港具參考價值，為香港未來發展充電設施開拓思路。他期望兩地同行繼續加強交流和合作，共同動粵港澳大灣區生態文明建設和區域綠色低碳發展。

考察蓮花山超級充電站等設施

謝展寰下午考察蓮花山超級充電站。該處為集合「光儲超充、車網互動」於一體的公共超充示範站，最大充電功率達600千瓦，並支持大功率向電網反向放電。

他隨後參觀福田區委大院人民政府停車場光儲充示範樣板點，項目集智慧低碳、高效節能、建築美學於一體，配備液冷超充系統和智能儲能系統，年均太陽能發電量達50萬千瓦時。