謝展寰：嚴審環保基金申請 確保政府資源不落入「非愛國者」手中
撰文：許湖洪
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《港區國安法》實施將近5周年。環境及生態局局長謝展寰接受報章訪問時表示，會嚴格審批環保基金申請，已增加多項審查步驟，包括申請時需要提交聲明等，確保政府資源落入愛國愛港團體，而不是「非愛國者」手中。
發展局局長甯漢豪接受報章訪問時表示，政府推動發展過程中易出現「軟對抗」，當局要及時澄清誤解和做好溝通。
謝展寰：確保資源不落入非愛國者手中
謝展寰接受《大公文匯全媒體》訪問時表示，生態安全是國家安全的重要組成部分，要防止政府的資源被濫用和危害國家安全，局方透過環保基金支援本地團體開展環保和宣傳教育工作，他指這些資源十分重要。
我們需要確保政府資源不落入非愛國者手中，以防他們濫用資源做一些對國家安全有危害的事情、非保護環境的用途。
增多項審查步驟 確保愛國愛港團體獲資助
謝展寰表示在團體申請資源時，局方增加多項審查步驟，包括申請時需要提交聲明、局方會審視團體的歷史和工作背景，確保其為愛國愛港團體。謝展寰指，即使資源發放後，局方會派員審查其工作是否與環保有關、有否濫用。若發現有問題，會即時採取行動。謝展寰稱，自推行這些措施以來，參與環保工作的團體都為愛國愛港團體，成效顯著。
甯漢豪：有人別有用心製造反對意見
發展局局長甯漢豪日前接受《大公報》訪問表示，推動發展過程中，土地開發、安置賠償、填海發展等不同範疇容易出現軟對抗，「亦有別有用心製造的反對意見」。
她舉例在修訂《保護海港條例》期間，有組織在網絡傳播「填滿維港」的不實圖片，政府及時反駁澄清，她認為「這顯然非誤會，而是有心的挑動」，強調當局會繼續做好解說工作、及時澄清，亦會照顧市民的合理期望和受影響群眾合理的感受。
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