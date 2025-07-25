甯漢豪繼續訪京行程 晤國資委官員介紹北都最新進展
撰文：蕭通
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發展局局長甯漢豪周四（24日）繼續北京訪問行程，曾參觀故宮博物院、首都博物館，並與國資委官員進行工作會議，介紹北部都會區的最新進展。此外，她亦拜訪水利部，與副部長劉冬順就兩地涉水事務管理與合作、全面水資源管理、防洪應急等交換意見。
參觀故宮博物院及首都博物館
甯漢豪先在中國文物交流中心主任譚平陪同下，參觀故宮博物院文保修復部，了解書畫、木器、漆器、鐘錶等不同種類文物的保護修復工作，特別是應用於當中的現代科技和工藝。她隨後與國家文物局副局長孫德立共進午餐，就兩地文物保育及推廣方面的合作交流意見。她亦參觀了首都博物館，了解北京城市發展歷史。
歡迎內地企業投資北部都會區
甯漢豪下午與國資委國際合作局副局長謝暉進行工作會議，向其介紹北部都會區的最新進展，包括特區政府在用地規劃、土地開發、基礎建設、市場參與及產業導入等方面的工作。
甯漢豪表示，北部都會區將成為香港經濟發展新引擎，粵港澳大灣區合作新平台，由開發到營運階段，將為內地企業包括國有企業提供眾多優質投資機會，歡迎內地企業投資。
拜訪水利部感謝供應東江水60年
她隨後拜訪水利部，感謝國家60年來從未間斷為香港供應東江水。展望未來，發展局與水利部會透過穩固的交流合作機制，全面增進雙方涉水事務交流合作的寬度、深度和效能，共同為香港以至粵港澳大灣區高質量發展，提供水利支撐和保障。
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