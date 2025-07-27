施政報告諮詢會｜商界倡搞「中共黨員旅遊經濟」 李家超這樣回應
撰文：何夏怡
出版：更新：
新一份施政報告九月發表，今日（27日）舉行地區諮詢會。有出席的商界代表不滿去殖化牽爭議，如維多利亞港改名等討論，影響香港國際城市形象，建議與其糾結地名「去殖化」，倒不如做好國民教育，設立中共黨史展覽，吸引內地9,800萬個中共黨員到香港旅遊帶動經濟。
行政長官李家超認為要勇於正面面對歷史，也要令青年認識「一國兩制」下的發展機遇。對於發展中共黨員旅遊經濟，李家超未有正面回應。
施政報告諮詢會｜高官責任制變交數制？李家超：想佢發揮應有能力施政報告諮詢會｜商界倡搞「中共黨員旅遊經濟」 李家超這樣回應施政報告諮詢會｜商廈空置嚴重 李家超承認市場受壓將研放寬轉型施政報告諮詢會｜市民倡搞相親活動 李家超嘆歷屆政府沒大推生育施政報告諮詢會｜市民不滿去殖化牽爭議 李家超：會正面面對歷史
商界代表不滿「去殖民化」 倡發展「中共黨員旅遊經濟」
施政報告諮詢會在紅磡灣馬頭涌官立小學舉行，分組討論環節上，香港工商協進聯盟成員劉達成關注國家認同問題，不點名提及早前有立法會議員談及「去殖民化」，例如維多利亞港改名等。
劉達成認為倒不如做好國民教育，譬如設中共黨史展覽，吸引全國約9800萬的共產黨員來旅遊，「都可以影響到我哋嘅旅遊經濟」。
李家超：勇於正面面對歷史
李家超回應時提到，香港在愛國主義教育層面上「要有自信心」，包括勇於正面面對歷史，也要推動青年更加認識「一國兩制」的機遇。
他又指要為青年提供更好發展環境，也要幫助他們建立正向價值觀和信任、生涯規劃等，有教無類。對於發展中共黨員旅遊經濟，李家超未有正面回應。