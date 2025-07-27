施政報告諮詢會｜商界倡搞「中共黨員旅遊經濟」　李家超這樣回應

新一份施政報告九月發表，今日（27日）舉行地區諮詢會。有出席的商界代表不滿去殖化牽爭議，如維多利亞港改名等討論，影響香港國際城市形象，建議與其糾結地名「去殖化」，倒不如做好國民教育，設立中共黨史展覽，吸引內地9,800萬個中共黨員到香港旅遊帶動經濟。



行政長官李家超認為要勇於正面面對歷史，也要令青年認識「一國兩制」下的發展機遇。對於發展中共黨員旅遊經濟，李家超未有正面回應。



7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

劉達成建議設中共黨史展覽，吸引全國約9800萬的共產黨員來旅遊，發展經濟。（直播截圖）

商界代表不滿「去殖民化」 倡發展「中共黨員旅遊經濟」

施政報告諮詢會在紅磡灣馬頭涌官立小學舉行，分組討論環節上，香港工商協進聯盟成員劉達成關注國家認同問題，不點名提及早前有立法會議員談及「去殖民化」，例如維多利亞港改名等。

劉達成認為倒不如做好國民教育，譬如設中共黨史展覽，吸引全國約9800萬的共產黨員來旅遊，「都可以影響到我哋嘅旅遊經濟」。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超：勇於正面面對歷史

李家超回應時提到，香港在愛國主義教育層面上「要有自信心」，包括勇於正面面對歷史，也要推動青年更加認識「一國兩制」的機遇。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會，場外有直播。（鄭宇霞攝）

他又指要為青年提供更好發展環境，也要幫助他們建立正向價值觀和信任、生涯規劃等，有教無類。對於發展中共黨員旅遊經濟，李家超未有正面回應。