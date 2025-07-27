施政報告諮詢會｜市民不滿去殖化牽爭議 李家超：會正面面對歷史
行政長官李家超任內第四份《施政報告》9月發表，公眾諮詢上月16日展開，今日（27日）李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學參加首場《施政報告》地區諮詢會，參加者事前獲民政事務總署安排進場。
行政長官李家超表示自己成長在紅磡土瓜灣區，形容再見到街坊心裹面有一種激情。他說，地區諮詢才真正看到狀況，無論甚麼領域都樂意去聽。《香港01》直播。
李家超：地區諮詢才真正看到狀況 見到街坊有一種激情
《施政報告2025》諮詢會一開場，行政長官李家超表示，感謝參加者來到諮詢會，笑言來到小學感到特別親切，因為自己成長在紅磡土瓜灣區，形容再見到街坊心裹面有一種激情。他說，施政報告諮詢已差不多一半時間，並已諮詢醫療、教育創科等代表，然而地區諮詢才真正看到狀況。李家超說，今日會少講多聽，希望大家不要保留，又說無論甚麼領域都樂意去聽。
市民盼撥行人路供合法街頭唱歌 派消費券振經濟
參加者王先生提出社區創新的建議，希望短期撥出行人路供街頭藝術者試用，例如唱歌（Busking），並設立活動帳篷等；也可以利用AI向長者解釋社區歷史等。他又建議設立社區創新實驗室，當中放鬆版權、售賣等法規。另一名參加者何先生建議如果簡樸房符合人數、收入限制，可以派發消費券振興經濟。
李家超表示，意見涉及範圍廣泛，很多涉及地區的場地、青年參與、創新創業等。創新實驗室方面，李家超認為應該在十八區研究，舉例若要釋放場地，需要地區三會、區議會解決，「適用一個地區，未必適用第二啲地方」，地區治理體系要細心、認真推進。
少數族裔關注就業被歧視
一名少數族裔幼稚園教師表示，香港少數族裔就業問題很多，例如穿頭巾的女士被僱主拒聘，希望僱主重視候選人的能力，只根據外表評價並不公平；因為以上情況令少數族裔人才不足，少數族裔補習班也很少，令學生家庭難以負擔，請問政府如何解決。
參加者呂先生表示，建造界青年就業不足，建樓數目大幅減少，主要承建樓宇的建築商轉型為維修保養，引發拖欠工資情況，最終項目爛尾收場，政府能否提供誘因令私人發展商有稅務寬減，或其他解決方法解決問題。
李家超關注生育率：以前唔提生育率，係自己每人決定
前電台節目主持人瑪姬亦有出席，她表示區內不少非政府組織沒有屬於自己的會址，啟德方艙改建為藝術孵化地，詢問政府能否撥出一個供藝術性非政府組織作為基地。
從事金融的賴先生提到香港生育率低，希望政府考慮免稅額、補貼聘請外傭等刺激生育；他又指，現時新加坡等國家加強穩定幣發展，希望政府也加快區塊鏈和虛擬貨幣資產的發展。
李家超稱很關注生育率，「以前唔提生率，係自己每人決定」，他希望政策有推動作用，提到本屆政府已推出組合拳，包括托兒服務、免稅、獎勵金、提前上樓的機會等。
一名經民聯南區委員關注古董車，他說向運輸署申請審批的相關手續繁複，限制香港古董車文化發展，希望未來開放更多認可組織，舉辦更多相關活動；他又指香港汽車維修行業人口老化嚴重，希望未來有更多優惠政策吸引年輕人入行。
獅子會香港社區服務基金創會主席梁麗琴提出鼓勵60至65歲長者再就業。另一名非政府組織代表黃先生關注青年宿舍單位會否增加，並為居住的青年推出鼓勵方案，例如可以幫助抽白表居屋等。
李家超綜合回應指，相關規則如何鬆綁方面，很多地方都可以盡量簡化程序。
尼泊爾籍港人關注心理健康 演藝界盼設「文化一條街」
第二節諮詢會參加者包括一名尼泊爾籍港人，他在油尖旺做義工，關注青年心理健康問題。另外有一名從事演藝界的人士，關注非物質文化遺產，提到內地有「文化一條街」，會否考慮在香港設立，令香港非文化業務可更迎合國家及香港文化。
李家超回應說有市民提及地區關愛共融問題，特別提到少數族裔方面，如在語言方面要幫他們有更好的發展，政府會盡量做，舉例目前有少數族裔參與關愛隊等措施。
市民倡政府推相親活動 李家超：以前政府無大推動生育率
有傷健共融組織人士希望公營機構帶頭設立殘疾人士實習計劃，並透過殘疾人士就業配額，規定大型企業聘用1至2%殘疾人士等。
市民朱先生關注生育率問題，提議政府推政策讓年輕人認識另一半，讓他們有活動認識志同道合的朋友，「大家傾到計嘅另一半」。
李家超回應指香港生育率改變，以前政府無大力推動，現在已大力推動。
市民關注青年對發展茫然
從事青年文化工作的王小姐表示，參與政府的「共創明Teen計劃」擔任友師兩年。她建議政府此計劃再試行兩年，令友師與學員的了解更深入。余先生說，隨著簡約公屋政策等推進，青年在置業方面看到希望。但在社會流動性上卻顯得茫然，關注政府會否在青年流動性上做去功夫。
有非政府組織負責人關注SEN兒童，希望政府可為SEN兒童及其家庭提供更多資源。他又希望，大維修資助加入創新科技元素，令大廈維修方面提升至新層次。
一名註冊社工說同事花最多時間在不專業的工作上，如找獨居長者住在哪裹，但指政府在這方面擁有大量準確數字，希望政府研究就私隱方面適量地拆牆鬆綁，令獨居與雙老長者資料可與社福機構共享。
測量界學生擔憂工程量少 促交代北都發展真實時間表
九龍城區議員李超宇關注九龍海濱發展，建議政府有更整全的九龍海濱計劃。同區另一名區議員林德成關注九龍灣海濱發展，他希望推動紅磡站南對出空地及周邊的發展，打通海濱長廊，由紅磡到尖沙咀，土瓜灣到啟德。
有測量界學生指，希望政府就北部都會區發展推出真實時間表，與重建舊區時間表。他指，與前輩發與生談天時，他們對未來感擔憂，又指現時的工程量較少。
李家超綜合回應指，政府在做政策時要照顧宏觀及微觀兩方面，宏觀來說要「搞大個餅，因為個餅大咗，個個都受益」，「每個人個餅裹面佢嗰份都要大返」。
地區人士倡政府偕地產商低價出租空置率高商場
之後，諮詢會進入「拼經濟、謀發展」主題小組討論。深水埗區少年警訊名譽會長朱建清提出解決高昂租金和人工問題，希望政府和地產商、品牌企業聯手使用空置率高的商場，以低廉租金提供場所給品牌企業、志願機構、初創企業；他又建議政府使用空置街市，設社區長者健康活動；第三，希望政府開放政府聯通網絡，讓社福界和非牟利組織可使用智能遠程安全健康項目系統，造福長者。
參加者盼商業樓宇轉宿舍政策再放寬 李家超研拆牆鬆綁
一名大學二年級學生建議加強文藝創意產業合作，設計本地文化遊地圖、邀請區內婦女長者參加特色旅遊產品和檢驗等。市民蔡先生表示，要刺激消費市場，關注有否政策支持工商市場，令銀行工商借貸放寬，商業樓宇轉宿舍的政策再放寬等。
李家超表示感謝意見，他同意商業樓宇面對壓力和比較緊張，會思考拆牆鬆綁將其轉做宿舍，令規則更靈活。他指，政府政策以大政策為先，小政策也要做，希望在地區治理方面做好政策落地，強調要依靠大家。
一名城市大學傳染病及公共衞生學院教授表示，希望有社工可以幫助長者預約門診服務；又希望政府可以進一步開放大學政策研究的數據、慢病共治計劃加入中醫等。
市民不滿去殖化牽爭議 李家超：會正面面對歷史
香港工商協進聯盟成員劉達成關注國家認同問題，提及早前有立法會議員談及殖民化的問題，例如維多利亞港改名等，他認為倒不如做好國民教育，譬如設中共黨史展覽。他強調，全國有9800萬黨員，香港可以發展相關經濟。一名市民指，青少年抗逆能力低，可否提供制服訓練，及接觸紀律部隊。
李家超表示，對於過往歷史要勇於面對，正面面對過往歷史，也要推動青年更加認識一國兩制的機遇。愛國主義教育方面，要有自信心。他續指要為青年提供更好發展環境，也要幫助他們建立正向價值觀和信任、生涯規劃等，有教無類。
李家超說今次諮詢會令他覺得地區工作者最關心和了解地區；要發展好經濟和民生，宏觀和微觀上都要做好，在落實政策的細節層面上，需要地區人士去做。他稱，收到很多有啟發性的意見，會整合研究。