施政報告諮詢會｜市民倡搞相親活動 李家超嘆歷屆政府沒大推生育
新一份《施政報告》9月發表，行政長官李家超今日（27日）參加首場《施政報告》地區諮詢會，民政事務總署事前揀選地區人士參與。香港生育率低受關注，有市民建議民青局舉辦地區相親活動，「見到電視節目佢哋嗰啲活動就太過高啦，唔係我哋基層需要嘅嘢嚟嘅」，希望讓年輕人認識另一半。局長麥美娟聞言笑逐顏開。
李家超沒正面回應地區相親活動建議，但指關注本港生育率問題，直言「生育方面，改變咗以前政府冇大力推動，宜家大力推動嘅」鼓勵生育措施，政府已推出一系列輔助生育的組合拳，包括托兒服務、2萬獎勵金、免稅等。
市民關注生育率低 倡提供聘請外傭補貼
首場《施政報告》地區諮詢會在紅磡灣馬頭涌官立小學舉行，從事金融行業的賴先生提到本港生育率偏低，認為政府除了派發2萬元新生嬰兒獎勵金外，亦應考慮提供更多免稅額，或聘請外傭補貼措施，刺激本港生育率。
李家超關注生育率 已推出組合拳措施
李家超稱很關注生育率，「以前唔提生育率，係自己每人決定」，他希望政策有推動作用，提到本屆政府已推出「組合拳」措施，包括托兒服務、免稅、獎勵金、提前上樓的機會等。
市民提議相親活動提高生育率
要刺激生育率，找到個合適伴侶也很重要。服務黃大仙區的朱先生表示，不少長者關心年輕人結婚、拍拖問題，希望政府關注並推出相親活動。他表示現時年輕人工作繁忙，沒有時間去認識朋友。
見到電視節目佢哋嗰啲活動就太過高啦，唔係我哋基層需要嘅嘢嚟嘅，佢哋可能要搵一啲好靚嘅女仔、香港小姐或者總裁，但係我哋唔要嗰啲啦，我哋基層市民其實係想搵一個志同道合嘅另一半，大家傾到計嘅另一半。
盼民青局辦地區交友活動 麥美娟聞言笑逐顏開
朱先生希望政府能夠提供政策去幫助年輕人尋找另一半，例如透過民青局局長麥美娟在地區舉辦各式交友活動，讓年輕人去認識志同道合的另一半。麥美娟聞言笑逐顏開。
朱先生續指，當年輕人準備結婚時，他們會去購買珠寶、金飾等，從而幫助推動零售業。
生育方面，改變咗以前政府冇大力推動，宜家大力推動嘅。
李家超關注生育率：以前政府沒大力推動
李家超強調家庭核心是他的施政理念，他也特別關注本港生育率問題，直言「以前政府沒有大力推動（生育措施），現時我們大力推動」。
他重申本屆政府已推出一系列輔助生育的組合拳，包括2萬元新生嬰兒獎勵金、免稅、托兒服務、提前上樓的機會等措施去刺激生育率。李家超期望政策能有推動作用，鼓勵更多人去生育。