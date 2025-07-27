施政報告諮詢會｜市民倡搞相親活動　李家超嘆歷屆政府沒大推生育

新一份《施政報告》9月發表，行政長官李家超今日（27日）參加首場《施政報告》地區諮詢會，民政事務總署事前揀選地區人士參與。香港生育率低受關注，有市民建議民青局舉辦地區相親活動，「見到電視節目佢哋嗰啲活動就太過高啦，唔係我哋基層需要嘅嘢嚟嘅」，希望讓年輕人認識另一半。局長麥美娟聞言笑逐顏開。



李家超沒正面回應地區相親活動建議，但指關注本港生育率問題，直言「生育方面，改變咗以前政府冇大力推動，宜家大力推動嘅」鼓勵生育措施，政府已推出一系列輔助生育的組合拳，包括托兒服務、2萬獎勵金、免稅等。



7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

《施政報告》地區諮詢會上，從事金融行業的賴先生提到本港生育率偏低。（直播截圖）

市民關注生育率低 倡提供聘請外傭補貼

首場《施政報告》地區諮詢會在紅磡灣馬頭涌官立小學舉行，從事金融行業的賴先生提到本港生育率偏低，認為政府除了派發2萬元新生嬰兒獎勵金外，亦應考慮提供更多免稅額，或聘請外傭補貼措施，刺激本港生育率。

李家超出席《施政報告》地區諮詢會時表示，家庭核心是他的施政理念，他也關注本港生育率問題。（直播截圖）

李家超關注生育率 已推出組合拳措施

李家超稱很關注生育率，「以前唔提生育率，係自己每人決定」，他希望政策有推動作用，提到本屆政府已推出「組合拳」措施，包括托兒服務、免稅、獎勵金、提前上樓的機會等。

服務黃大仙區的朱先生希望政府關注年輕人結婚問題。他希望政府能夠提供政策去幫助年輕人尋找另一半，例如在地區提供各式交友活動，讓年輕人去認識志同道合的另一半。（直播截圖）

市民提議相親活動提高生育率

要刺激生育率，找到個合適伴侶也很重要。服務黃大仙區的朱先生表示，不少長者關心年輕人結婚、拍拖問題，希望政府關注並推出相親活動。他表示現時年輕人工作繁忙，沒有時間去認識朋友。

見到電視節目佢哋嗰啲活動就太過高啦，唔係我哋基層需要嘅嘢嚟嘅，佢哋可能要搵一啲好靚嘅女仔、香港小姐或者總裁，但係我哋唔要嗰啲啦，我哋基層市民其實係想搵一個志同道合嘅另一半，大家傾到計嘅另一半。 朱先生

盼民青局辦地區交友活動 麥美娟聞言笑逐顏開

朱先生希望政府能夠提供政策去幫助年輕人尋找另一半，例如透過民青局局長麥美娟在地區舉辦各式交友活動，讓年輕人去認識志同道合的另一半。麥美娟聞言笑逐顏開。

朱先生希望民青局局長麥美娟在地區舉辦各式交友活動，麥美娟聞言笑逐顏開。（直播截圖）

朱先生續指，當年輕人準備結婚時，他們會去購買珠寶、金飾等，從而幫助推動零售業。

生育方面，改變咗以前政府冇大力推動，宜家大力推動嘅。 行政長官李家超

李家超關注生育率：以前政府沒大力推動

李家超強調家庭核心是他的施政理念，他也特別關注本港生育率問題，直言「以前政府沒有大力推動（生育措施），現時我們大力推動」。

李家超強調家庭核心是他的施政理念，他也特別關注本港生育率問題，直言「以前政府沒有大力推動（生育措施），現時我們大力推動」。（直播截圖）

他重申本屆政府已推出一系列輔助生育的組合拳，包括2萬元新生嬰兒獎勵金、免稅、托兒服務、提前上樓的機會等措施去刺激生育率。李家超期望政策能有推動作用，鼓勵更多人去生育。