施政報告諮詢會｜商廈空置嚴重 李家超承認市場受壓將研放寬轉型
撰文：何夏怡
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行政長官李家超今日（27日）出席首場《施政報告》地區諮詢會，民政事務總署事前揀選地區人士參與。在「拼經濟、謀發展」為主題的小組討論上，有市民關注樓市疲弱，希望放寬商業樓宇改裝為學生宿舍的政策要求，例如窗戶的尺寸。李家超回應時承認商業樓宇面臨壓力，正在思考如何進一步鬆綁。
市民關注樓價累跌三成 促放寬商廈轉型政策
施政報告首場地區諮詢會在紅磡灣馬頭涌官立小學舉行。來自東區的參加者蔡先生指，香港樓市疲弱，樓價累跌三成，商業住宅情況嚴重，認為刺激交投很重要，關注有否政策支援工商市場。
他又指，工廈改裝為宿舍有困難，因為很多工廈的設計與酒店不同，如原有商廈的窗戶尺寸改不了，同時希望放寬窗戶距離不得多於9米的規定。
其實商業樓宇方面，我同意係緊張嘅，係有壓力。
李家超承認商廈市場受壓 研規則拆牆鬆綁
李家超表示本港房屋有大量供應，承認商業樓宇市場受壓，故政府推動將商廈、工廈轉做學生宿舍，強調會思考在規則上如何放寬，拆牆鬆綁。
他指，政府政策以大政策為先，小政策也要做，希望在地區治理方面做好政策落地，強調要「依靠大家」。