施政報告諮詢會｜商廈空置嚴重　李家超承認市場受壓將研放寬轉型

行政長官李家超今日（27日）出席首場《施政報告》地區諮詢會，民政事務總署事前揀選地區人士參與。在「拼經濟、謀發展」為主題的小組討論上，有市民關注樓市疲弱，希望放寬商業樓宇改裝為學生宿舍的政策要求，例如窗戶的尺寸。李家超回應時承認商業樓宇面臨壓力，正在思考如何進一步鬆綁。



7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

7月27日，第一場施政報告地區諮詢會，來自東區的參加者蔡先生指，香港樓市疲弱，樓價累跌三成，商業住宅情況嚴重，認為刺激交投很重要，關注有否政策支援工商市場。（鄭宇霞攝）

市民關注樓價累跌三成 促放寬商廈轉型政策

施政報告首場地區諮詢會在紅磡灣馬頭涌官立小學舉行。來自東區的參加者蔡先生指，香港樓市疲弱，樓價累跌三成，商業住宅情況嚴重，認為刺激交投很重要，關注有否政策支援工商市場。

7月27日，第一場施政報告地區諮詢會，來自東區的參加者蔡先生指，香港樓市疲弱，樓價累跌三成，商業住宅情況嚴重，認為刺激交投很重要，關注有否政策支援工商市場。（直播截圖）

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

他又指，工廈改裝為宿舍有困難，因為很多工廈的設計與酒店不同，如原有商廈的窗戶尺寸改不了，同時希望放寬窗戶距離不得多於9米的規定。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

其實商業樓宇方面，我同意係緊張嘅，係有壓力。 行政長官李家超

李家超承認商廈市場受壓 研規則拆牆鬆綁

李家超表示本港房屋有大量供應，承認商業樓宇市場受壓，故政府推動將商廈、工廈轉做學生宿舍，強調會思考在規則上如何放寬，拆牆鬆綁。

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會，場外有直播。（鄭宇霞攝）

他指，政府政策以大政策為先，小政策也要做，希望在地區治理方面做好政策落地，強調要「依靠大家」。