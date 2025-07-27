施政報告諮詢會｜高官責任制變交數制？李家超：想佢發揮應有能力
撰文：潘耀昇
出版：更新：
行政長官李家超任內第四份《施政報告》9月發表，今日（27日）舉行首場地區諮詢會。李家超研究推出的高級公務員責任制也受關注，機制研究懲處表現不理想的高級公務員，例如凍薪。有前公務員擔心層層交數影響工作情緒，為公務員帶來很大壓力。
李家超回應說希望每層公務員做好管理工作，下級靠管理層協助發揮力量，「想每個人發揮返佢應有嘅力量啫」，正研究令現有制度達到最好效果，「以結果為目標，數量當然都重視，但最重要係質量嘅結果。」
施政報告諮詢會｜高官責任制變交數制？李家超：想佢發揮應有能力施政報告諮詢會｜商界倡搞「中共黨員旅遊經濟」 李家超這樣回應施政報告諮詢會｜商廈空置嚴重 李家超承認市場受壓將研放寬轉型施政報告諮詢會｜市民倡搞相親活動 李家超嘆歷屆政府沒大推生育施政報告諮詢會｜市民不滿去殖化牽爭議 李家超：會正面面對歷史
政府研高級公務員責任制 前公務員：層層交數很大壓力
李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學參加首場施政報告地區諮詢會，參加者事前獲民政事務總署安排進場。
層層交數影響工作情緒，為公務員帶來很大壓力
其中，在分組討論環節，黃大仙西南分區委員會委員、消防處救護員會前總幹事屈奇安舉手發言。
他表示，關注高級公務員責任制，雖然自己退休15年，但過去與公務員傾談時，感覺政府人員擔心責任制變成「交數制度」，直言「處長叫指揮官交數，指揮官叫分區交數，分區叫啲局交數」，層層交數影響工作情緒，為公務員帶來很大壓力。
他說明白高級公務員責任制原意提升效率，自己絕對支持，但過程中局方要靈活調動資源，承擔責任時可以彈性處理，「如果淨係交條死數，變咗同事壓力就會非常之大啦。」
李家超：政府效率高 想每個人發揮應有能力
李家超回應表示，香港特區政府效率被世界評為第二，「所以話政府效率係高，但係點樣令到服務加強呢，第一涉及制度，第二係能力啦」，認為公務員效率一定反映在能力之上，形容公務員能力一定好，但如何令到制度釋放公務員能力至100%，是他希望做到的事。
想每個人發揮返佢應有嘅力量啫。
他說，政府架構是逐層管理，「以結果為目標，係講緊質量嘅結果，數量當然都重視，但最重要係質量嘅結果」，希望每層公務員做好管理工作，下級靠管理層協助發揮力量，「想每個人發揮返佢應有嘅力量啫」，如何令現有制度達到最好效果，正努力研究。