施政報告諮詢會｜高官責任制變交數制？李家超：想佢發揮應有能力

行政長官李家超任內第四份《施政報告》9月發表，今日（27日）舉行首場地區諮詢會。李家超研究推出的高級公務員責任制也受關注，機制研究懲處表現不理想的高級公務員，例如凍薪。有前公務員擔心層層交數影響工作情緒，為公務員帶來很大壓力。



李家超回應說希望每層公務員做好管理工作，下級靠管理層協助發揮力量，「想每個人發揮返佢應有嘅力量啫」，正研究令現有制度達到最好效果，「以結果為目標，數量當然都重視，但最重要係質量嘅結果。」



7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

政府研高級公務員責任制 前公務員：層層交數很大壓力

李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學參加首場施政報告地區諮詢會，參加者事前獲民政事務總署安排進場。

層層交數影響工作情緒，為公務員帶來很大壓力 黃大仙西南分區委員會委員屈奇安

其中，在分組討論環節，黃大仙西南分區委員會委員、消防處救護員會前總幹事屈奇安舉手發言。

7月27日，黃大仙西南分區委員會委員屈奇安在第一場施政報告地區諮詢會發言。（直播截圖）

他表示，關注高級公務員責任制，雖然自己退休15年，但過去與公務員傾談時，感覺政府人員擔心責任制變成「交數制度」，直言「處長叫指揮官交數，指揮官叫分區交數，分區叫啲局交數」，層層交數影響工作情緒，為公務員帶來很大壓力。

他說明白高級公務員責任制原意提升效率，自己絕對支持，但過程中局方要靈活調動資源，承擔責任時可以彈性處理，「如果淨係交條死數，變咗同事壓力就會非常之大啦。」

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直播截圖）

李家超：政府效率高 想每個人發揮應有能力

李家超回應表示，香港特區政府效率被世界評為第二，「所以話政府效率係高，但係點樣令到服務加強呢，第一涉及制度，第二係能力啦」，認為公務員效率一定反映在能力之上，形容公務員能力一定好，但如何令到制度釋放公務員能力至100%，是他希望做到的事。

想每個人發揮返佢應有嘅力量啫。 行政長官李家超

7月27日，特首李家超到紅磡灣馬頭涌官立小學出席第一場施政報告地區諮詢會。（直鄭宇霞攝）

他說，政府架構是逐層管理，「以結果為目標，係講緊質量嘅結果，數量當然都重視，但最重要係質量嘅結果」，希望每層公務員做好管理工作，下級靠管理層協助發揮力量，「想每個人發揮返佢應有嘅力量啫」，如何令現有制度達到最好效果，正努力研究。