何永賢放大假遇著戴尚誠請病假 事隔一天公布副政務司署任房屋局
撰文：馮藹怡
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正在放17天大假的房屋局局長何永賢，原本上周六（26日）起交由副局長戴尚誠署任。怎料，戴尚誠署任一天後，周日（27日）起突然請病假三天。房屋局向《香港01》透露戴尚誠因身體抱恙到瑪麗醫院接受治療，並無大礙，稱多謝各界關心。
政府事隔一天，於今天（28日）下午公布由於何永賢的直屬上司財政司副司長黃偉綸不在港，決定由政務司副司長卓永興兼任房屋局局長職務，不過未知卓永興是否周日（27日）起已署任，憲報亦未有相關署任公告。
何永賢放17天大假遇著戴尚誠突病假
何永賢本月26日起休假至下月11日，取用17天大假，原本計劃期間由戴尚誠署任，但他昨日（27日）突然請病假至周二（29日）。
事隔一天決定副政務司長署任房屋局
事隔一天，政府今天（28日）出稿解釋，鑑於事出突然，以及財政司副司長黃偉綸不在港，故決定戴尚誠病假的三天，由政務司副司長卓永興兼任房屋局局長。
戴尚誠昨日（七月二十七日）因身體抱恙到瑪麗醫院接受治療，並無大礙。多謝各界關心。
政府：體現團隊精神 主要官員機動相互補位
政府重提本屆政府為提升管治能力，增設三名副司長加強統籌跨局工作，形容署任安排充分展現副司長協助政府有效運作的積極作用，體現從體系提升管治水平的理念和主要官員相互補位的機動性和團隊精神。
翻查憲報，對上一次發出特首李家超的批准委任令，已是上周五（25日），仍列明戴尚誠在何永賢休假期間署任房屋局局長職務，待何永賢休假完結才停止署理職務。今次由政務司司長署理房屋局局長職務一事，未見憲報公告。
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