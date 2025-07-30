江玉歡邀局長「數吉舖」　許正宇拒寬減差餉打救：空置非香港獨有

本港非住宅物業空置率持續高企，寫字樓及商舖業主受壓，餐飲零售業界面對高昂租金、經營成本等挑戰。選委界立法會議員江玉歡今日（30日）在立法會提出口頭質詢，關注會否推出措施紓緩業主壓力，包括分期繳付印花稅、放寬外資申請人限制及寬減差餉。



財經事務及庫務局局長許正宇回應指，政府無意調整相關政策，強調將以供需層面解決，現已透過停售商業用地等「基礎核心手段」及招商引資等措施應對市場需求。



差餉物業估價署數據顯示，2024年底私人寫字樓及商業樓宇空置率分別達16.3%及11.8%，較前年上升1.4%及1.5%。（資料圖片）

近年本港非住宅物業市場疲弱，差餉物業估價署數據顯示，2024年底私人寫字樓及商業樓宇空置率分別達16.3%及11.8%，較前年上升1.4%及1.5%。過去兩年，政府已暫停以招標形式推售商業用地，並積極招商引標，去年1月至今年6月協助超過1300間海外及內地企業在香港開設或擴展業務，望有助帶動非住宅物業市場的需求。

政府拒分期繳印花稅

會上，江玉歡建議引入分期方式繳付物業交易印花稅。許正宇表示，現時非住宅物業交易印花稅由100元到最高稅率4.25%不等，僅佔交易成本極小部分，而一般印花稅由買家繳付，故印花稅不會對非住宅物業業主構成財務壓力。

他又指，根據《印花稅條例》，印花稅署署長須在印花稅繳付後才加蓋印花，即是分期繳付印花稅的文書不可加蓋印花，並在民事糾紛的法律程序中不得被接納為證據，亦無法在土地註冊處辦理註冊。

針對選委界立法會議員江玉歡提出允許非住宅物業業主以分期方式繳付該等物業交易的印花稅的建議。（立法會直播）

許正宇又稱，非住宅物業市場過去一年的交投相對穩定。稅務局資料，25/26年度首季共有約3600宗加蓋印花申請及非住宅物業，較去年同期上升大概17%，交易的總金額亦都上升超過三成至約200億元，故無需改變對繳付非住宅物業印花稅的安排。許正宇認為，現時非住宅物業的差餉徵收率屬合理水平，而每年應課差餉租值重估亦有效反映物業市場的最新情況。

外資投資限制不變 按揭政策維持現狀

對於放寬外資或「新資本投資者入境計劃」申請人投資非住宅物業的限制、降低非住宅物業的印花稅率建議。許正宇指出，金管局現時沒有對香港以外地區投資者的按揭供款比率及貸款比率實施限制；銀行是否向申請人提供按揭貸款優惠，如現金回贈，亦屬於銀行的商業決策。當中，現時容許申請人投資住宅和非住宅房地產獲計算入投資總額的上限為1,000萬元，已經佔該計劃最低投資要求的三分之一。

許正宇表示，政府今年2月底已將徵收100元印花稅物業價值上限提高至400萬元，該些措施有助降低部分住宅及非住宅物業交易的印花稅，故政府未有計劃為吸引外來投資而調整印花稅。（立法會直播）

未有計劃為吸引外來投資調整印花稅

至於是否參考英國和澳洲等地方的做法，考慮推出臨時性的非住宅物業差餉寬減措施。許正宇表示，政府今年2月底已將徵收100元印花稅物業價值上限提高至400萬元，該些措施有助降低部分住宅及非住宅物業交易的印花稅，故政府未有計劃為吸引外來投資而調整印花稅。

江玉歡邀局長「數吉舖」 許正宇籲勿單看物業及資產成本

江玉歡在會上直言「真係好想邀請局長去皇后大道東數下有幾多間吉鋪」，亦關注政府會否會對特定的行業的營運者或租客提供臨時資助，如租金或電費補貼。

許正宇表示理解江議員的提問出發點，指出估價署的空置率數字雖反映問題，但不能只看物業及資產成本，而要關注如何在供需方面創造更大空間，令市場更加蓬勃。他表示，政府暫停推售商業用地，就是為了讓市場消化現有供應。

需求方面，望吸引不同商業團體或機構投資香港，吸納非住宅物業市場的不同業務。他表示，今年上半年共有761間境外公司來港新設營業地點，今年6月底，在公司的條例之下註冊的公司總共約近150萬間。他表示不同經濟週期及環境之下的私人市場有好強的韌性，會調整自身的策略去面對不同挑戰。

選委界議員蘇長荣質詢，政府會否放任空置率上升的問題或選擇因勢施策。（立法會直播）

蘇長荣：放任空置率上升？ 許正宇：空置非香港獨有

選委界議員蘇長荣關注政府會否放任空置率上升的問題，或選擇因勢施策。許正宇指，雖然經濟持續增長，但私人寫字樓或商業樓宇出現空置的情況，並非是香港獨有，亦受到疫後在家工作或零售層面的電商興起影響。

他指，政府在供求方面推出措施，停止推出商業地，亦不是無考慮到有關數據，而是通過「基礎核心手段」讓市場消化現有供應，吸引不同企業在香港落戶及投資的需求。同時推出一系列措施吸納更多計劃，如資本投資或家族辦公室。

選舉委員會議員林筱魯則提出政府是否會與金管局及銀行在按揭處理方面有更大的彈性。（黃浩謙攝）

議員倡彈性處理按揭

選委畀議員林筱魯建議政府會否與金管局及銀行商討，處理按揭方面有更大的彈性。許正宇表示所有的物業的按揭成數上限一直都是七成，供款入息比率和上限一律為五成，亦適用於所有按揭貸款的申請人。政府一直都有針對個別中小企提供不同融資方案，但亦都視乎銀行的商業決策安排。