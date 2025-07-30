副房屋局長戴尚誠延長病假　何永賢提早四天結束大假回任

原定放17天大假的房屋局局長何永賢，上周六（26日）起交由副局長戴尚誠署任。怎料，戴尚誠署任一天後，周日（27日）起突然請病假三天，入瑪麗醫院接受治療。由於何永賢的直屬上司財政司副司長黃偉綸不在港，政府事隔一天安排政務司副司長卓永興兼任房屋局局長。



房屋局今天（30日）公布，政務司副司長卓永興會繼續兼任房屋局局‍長多8日，至8月6日結束，換言之戴尚誠延長病假，而何永賢將於8月7回任，意味她提早結束大假。



政府今日（28日）宣布，房屋局局長何永賢由7月26日休假至8月11日，期間由房屋副局長戴尚誠署任。然而，戴尚誠昨天（27日）突因病需休假至7月29日，政府最終決定上述三天將由政務司副司長卓永興兼任房屋局局長處理業務。（何永賢Facebook）

何永賢原定放17天大假 遇著戴尚誠突病假

何永賢原定本月26日起休假至下月11日，取用17天大假，原本計劃期間由戴尚誠署任，但他周日（27日）突然請病假至昨天（29日）。

政府指鑑於事出突然，以及財政司副司長黃偉綸亦不在港，最終決定由卓永興先兼任房屋局局‍長。（政府新聞處）

事隔一天決定副政務司長署任房屋局

事隔一天，政府周一（28日）出稿解釋，鑑於事出突然，以及財政司副司長黃偉綸不在港，故決定戴尚誠病假的三天，由政務司副司長卓永興兼任房屋局局‍長。

戴尚誠七月二十七日因身體抱恙到瑪麗醫院接受治療，並無大礙。多謝各界關心。 房屋局

由於何永賢在今月26日休假至下月11日，休假長達17天，原本計劃由戴尚誠暫時署任，但他在昨日突然病假至本月29日。（何永賢 Facebook ）

政府：體現團隊精神 主要官員機動相互補位

政府當時重提本屆政府為提升管治能力，增設三名副司長加強統籌跨局工作，形容署任安排充分展現副司長協助政府有效運作的積極作用，體現從體系提升管治水平的理念和主要官員相互補位的機動性和團隊精神。