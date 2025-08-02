李家超見阿曼投資局主席　稱兩地貿易有發展空間、冀建立緊密關係

行政長官李家超昨日（1日）與阿曼投資局主席Abdulsalam Al Murshidi會面，就雙邊交流、經貿關係及投資機遇等議題交換意見。李家超希望推進香港與阿曼在經濟、貿易及投資等方面建立更緊密關係。他指出，香港與阿曼去年的商品貿易總額約15億港元，兩地貿易及商業方面仍有一定發展空間。



阿曼投資局負責為阿曼政府作多元投資，包括新能源和新科技。



李家超（右）與阿曼投資局主席Abdulsalam Al Murshidi（左）會面。（李家超Facebook）

李家超：香港與阿曼的貿易及商業有一定發展空間

李家超表示，香港作為國際金融中心，創新科技中心和聯通內地與世界的橋樑，是世界投資者，包括阿曼的無盡機遇。

他指出，香港與阿曼去年的商品貿易總額約15億港元，兩地貿易及商業方面仍有一定發展空間，期望在Abdulsalam Al Murshidi帶領下，香港與阿曼可進一步加強各方面交流合作。

阿曼是海灣阿拉伯國家合作委員會成員之一。李家超指，本屆政府一直致力推進與海合會國家的交流，特區會繼續發揮香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢，深化國際交往合作，展現香港和內地優勢互補的協同效應力量。