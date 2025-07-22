香港政策欠靈活難跟上內地發展 梁振英：機遇都變唔係機遇
撰文：吳美松
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全國政協副主席、前行政長官梁振英今早（22日）在電台節目中表示，內地發展急速，香港配合其發展時，政策及心態上多欠靈活，如果拖拖拉拉而非果斷決策，不能夠「該斷則斷」的話，「本身係機遇都變唔係機遇，本身唔係競爭變成競爭」。他又提到現時香港政治環境比起他擔任行政長官時改善不少，「冇咗拉布」，立法會可以比較集中精力與時間去處理立法事務。
南沙目前與香港互補 但未來關係視乎香港如何應對
梁振英接受新城電台節目《財知大道》訪問，被問到香港如何與內地融合發展，他表示內地人口規模大，發展速度快，但香港有很多不靈活之處，如政策及心態，認為政府需更快應對，「該斷則斷」，而不是拖拖拉拉，否則「本身係機遇都變唔係機遇，本身唔係競爭變成競爭」。
他以南沙為例，指目前南沙與香港是互補關係，未來關係如何則要看香港如何應對，因為南沙的貨櫃吞吐量已超越本港，而且是內地三大造船區之一。他又指南沙希望與香港一同發展航運服務業，其中包括航運金融，涉及法律，保險等範疇，如何從中分一杯羹便要靠香港自己去應對。
吸引內地人來港置業？ 梁振英：不能只求令住宅更好賣
早前有政黨建議讓內地人才來港置業，梁振英認為涉及兩個主要問題，一是內地有資本管制，如容許內地人才調動資金來港置業，「可以好大班人」，加上有35萬、約10萬戶香港居民在內地定居，如他們也想返港置業，需考慮是否可以容許他們調動大量資金來港。
另外是監管問題，梁振英指假設內地人才可調動資金，但來港置業時「今日買聽日賣」套現，反問是否需要政府「幫眼」去監察。他補充指，本港現時房屋供應充裕，是社會的共同努力成果，要弄清楚「為誰辛苦為誰忙」，因為香港特區政府第一服務對象一定是香港人，不能夠為住宅供應更好賣而「賣俾香港以外嘅人」。
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